Topul celor mai bine cotati fotbalisti din Liga 1

Extrema stanga de la FCSB a revenit cu gol dupa o accidentare care l-a tinut de-parte de pe teren mai bine de doua luni. Florinel Coman este intr-o continua crestere, iar Transfmerkat il evalueaza la 5.5 milioane de euro, fiind considerat cel mai valoros jucator din Liga 1. El a fost cumparat de la Viitorul Constanta in 2017 cu 3 milioane de euro, fiind cel mai scump transfer intern al Ligii 1. In sezonul precedent a marcat 12 goluri in Liga 1 pentru FCSB si arata ca este pregatit sa faca pasul chiar si pentru un transfer in strainatate. In schimbul sau, conducerea FCSB solicita 15 milioane de euro. De asemenea, el a ajuns si in nationala mare a Roma-niei, avand o evolutie buna contra Austriei.Golgheterul Ligii 1 este intr-o continua ascensiune si a impresionat prin evolutiile din acest sezon, care l-au adus si pe el in nationala mare a Romaniei. S-a remarcat pe postul de mijlocas dreapta, dar in ultimele meciuri a fost folosit si ca atacant cen-tral. Dennis Man reprezinta o investitie excelenta pentru FCSB, in conditiile in care suma cu care a fost cumparat de la UTA Arad a fost de doar 350 de mii de euro. Pentru un transfer extern, FCSB solicita 15 milioane de euro in schimbul tanarului jucator. Man este considerat in momentul de fata favorit sa castige titlul de gol-gheter in Liga 1, avand cota 2.70 la Casa Pariurilor. El ii devanseaza pe Florin Ta-nase (cota 3.50), Kevin Luckassen (cota 7.00) si Dumitru Cardoso (cota 7.00). Toate cotele sunt disponibile aici . In ultimi 2 ani, el si-a dublat cota de piata, avand in vedere ca era evaluat la 2.7 milioane de euro in 2018 Mijlocasul central si-a aratat in sezonul precedent si calitatile de marcator, avand 14 reusite pentru Universitatea Craiova. Si in acest sezon a inceput foarte bine si in-scrie in mod constant pentru gruparea din Banie. Cicaldau a avut mai multe oferte din Italia, iar Transfermarkt il evalueaza la 5 milioane de euro . Totusi, in schimbul sau, Universitatea Craiova solicita 10 milioane de euro. Pe langa faptul ca reuseste sa marcheze, Cicaldau este si un bun pasator si executant de lovituri libere.Mijlocasul central nu a reusit sa impresioneze in tricoul lui Dinamo, dar are o cota buna de piata, avand in vedere CV-ul sau. El a apartinut de Manchester City pana in aceasta vara, fiind remarcat de Pep Guardiola . Mai are in CV echipe precum Sporting Gijon si Mouscron. De altfel, cand juca la Mouscron a avut cea mai buna cota de piata, 4 milioane de euro, in decembrie 2019. De la venirea in Romania, cota sa a scazut, avand in vedere ca nu a reusit sa convinga pana in momentul de fata. Sunt sanse mari ca Garcia sa plece de la Dinamo in aceasta iarna, avand in ve-dere problemele din Stefan cel Mare.Atacantul francez de la CFR Cluj este considerat al cincilea cel mai valoros jucator din Liga 1. Si in cazul sau cota de piata este in scadere. Cel mai sus a ajuns in de-cembrie 2019, cand a fost evaluat la 3.6 milioane de euro. De atunci insa, evolutiile sale au fost in continua scadere. De altfel, el nici nu a reusit sa mai marcheze din decembrie incoace. Momentan este accidentat si spera sa revina in forta in 2021 pentru a-si demonstra valoarea.