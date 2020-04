Tenismena noastra a strans 1,44 milioane de dolari de pe urma celor trei turnee la care a luat parte in 2020.Prima pozitie e ocupata de castigatoarea Australian Open 2020, Sofia Kenin, care se poate lauda cu 3 milioane de dolari castigati in acest an.Pozitia a doua ii revine ibericei Garbine Muguruza, cu 1,6 milioane de dolari.Topul banilor castigati anul acest din tenis in circuitul WTA:1. Sofia Kenin 3.01 milioane dolari2. Garbine Muguruza 1,6 milioane dolari3. Simona Halep 1,44 milioane dolari4. Ashleigh Barty 1,07 milioane dolari5. Aryna Sabalenka 816.583 dolari6. Petra Kvitova 771.741 dolari7. Elena Rybakina 754.132 dolari8. Ons Jabeur 489.623 dolari9. Karolina Pliskova 485.171 dolari10. Anett Kontaveit 476.890 dolariRezultatele inregistrate de Simona Halep in acest an:Adelaide: sferturi;Australian Open: semifinale;Dubai: castigatoare.I.G. ...citeste mai departe despre " Topul banilor castigati anul acesta din tenis: Simona Halep, pe locul 3 " pe Ziare.com