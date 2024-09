Statul roman investeste zeci de milioane de euro in constructia unui stadion pentru o echipa ce poate intra in faliment in orice moment.

Presedintele celor de la Pandurii, Narcis Raducan, a recunoscut ca formatia pe care o conduce este la un pas de desfiintare din cauza problemelor financiare.

"Am vorbit foarte serios atunci cand am spus ca suntem la un pas de desfiintare! Am vorbit foarte serios! Atata timp cat ti se blocheaza conturile, nu ai bani de salarii si nicio viziune pentru viitor, e clar ca se poate vorbi de desfiintarea acestui club!

Eu sunt alaturi de jucatori si am o comunicare permanenta cu ei. Am ...citeste mai departe despre "Se intampla in Romania: Statul construieste un stadion nou pentru o echipa ce poate intra in faliment" pe Ziare.com

