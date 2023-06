Pe ce sporturi putem paria vara, când fotbalul ia vacanță?

Fotbalul reprezintă cea mai importantă parte din oferta oricărei agenții de pariuri, dar asta nu înseamnă că pasionații de betting se plictisesc vara, atunci când „sportul rege” ia pauză în Europa.

O agenție de top precum Betano oferă pariuri pe alte zeci de discipline, printre care tenis de câmp, baschet, Formula 1, handbal, tenis de masă, volei, baseball, fotbal american, darts, snooker, MMA, rugby, polo pe apă, badminton, box, futsal, ciclism, moto GP, cricket, golf, atletism, Speedway sau Lacrosse.

Dar care sunt cele mai populare discipline în rândul pariorilor români, după fotbal? Potrivit celui mai recent sondaj, următoarele sporturi ca și volum de pariuri sunt tenisul, baschetul și handbalul. Totuși, nici în baschet sau în handbal nu sunt competiții importante în lunile de vară, astfel că jucătorii se pot orienta spre eSports sau spre MMA.

Tenisul nu ia pauză nici măcar o zi

Tenisul ia doar o scurtă pauză în luna decembrie. În rest, sunt meciuri zi de zi, în competiții ATP, WTA sau ITF (organizate de Federația Internațională de Tenis). Pariurile pe tenis sunt potrivite atât pentru începători, cât și pentru jucătorii experimentați, deoarece regulamentul jocului este simplu, iar un meci nu se poate termina la egalitate. Cele mai multe bilete se pun pe rezultat și pe total ghemuri. Fiind un sport individual, este mai ușor să analizezi un joc de tenis decât unul de fotbal, sau de handbal.

Vara se desfășoară două dintre cele patru turnee de Grand Slam de peste an, Roland Garros (pe zgură) și Wimbledon (pe iarbă). De fapt, spre mijlocul lunii iunie debutează sezonul de iarbă, confruntările pe acest tip de suprafață fiind foarte spectaculoase, datorită vitezei pe care o prinde mingea la contactul cu solul.

Nimic nu poate opri sporturile electronice

O disciplină aparte este cea a sporturilor electronice, care au fost „admise” și la Olimpiadă. Se desfășoară competiții zilnic, pe tot timpul anului. Popularitatea eSports a crescut foarte mult la începutul perioadei pandemice, atunci când reprezentau peste 90% din oferta caselor de pariuri, competițiile sportive fiind întrerupte în cea mai mare parte. Se pariază pe FIFA, Counter Strike: GO, DOTA 2, League of Legends, Call of Duty, Overwatch, Star Craft II și King of Glory.

Un meci de eSports nu poate fi pus în pericol de condițiile atmosferice și, așa cum s-a văzut, nici de calamități sanitare. Jucătorii se pot înfrunta stând fiecare la casa lui. Singurul pericol este să fie întreruptă energia electrică, însă profesioniștii au generatoare care pot susține dispozitivele de joc chiar și 24 de ore. Dacă fotbalul „real” este în pauză, un microbist poate paria oricând pe doi gameri care joacă FIFA, piețele fiind cele clasice: rezultat, total goluri, total cornere, total cartonașe etc.

Competițiile de MMA țin spectatorii cu sufletul la gură

Competițiile de MMA nu sunt zilnice, dar au o frecvență suficient de mare încât să îi țină ocupați pe pariori. În fiecare lună de vară sunt cel puțin cinci gale importante din UFC sau Bellator, în care intensitatea luptelor ține privitorii cu sufletul la gură. Metoda victoriei este cea mai populară piață din Artele Marțiale Mixte. O altă opțiune de pariere este pe runda în care se va termina lupta, prin k.o.

Spre deosebire de tenis și de eSports, MMA-ul are dezavantajul că evenimentele sunt programate în general noaptea, la ore inaccesibile pentru majoritatea pariorilor. Ele pot fi urmărite, însă, atât la televizor, cât și prin video streaming live, pe platformele agențiilor de pariuri.

Din fericire pentru microbiști, fotbalul nu are o vacanță foarte lungă în vara lui 2023. La data de 21 iunie începe turneul final al Campionatului Mondial de fotbal la tineret, găzduit de România și de Georgia, care se încheie pe 8 iulie. În luna iulie sunt deja primele tururi preliminarii ale cupelor europene, dar și Cupa Mondială la fotbal feminin (20 iulie – 20 august).

