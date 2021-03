Pariuri sportive online: despre ONJN si lista alba

Desi primele documente legislative care incercau sa reglementeze piata jocurilor de noroc au aparut in anul 2008, abia in 2015 Romania a putut declara ca aceasta industrie este una tinuta in fraiele legii. Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, gardianul domeniului, a fost constituit in 2013 si a inceput sa functioneze efectiv in mai 2015.Primul efect al aplicarii legislatiei a fost scoaterea in afara legii a tuturor operatorilor de jocuri de noroc online, care activau pana atunci, fara controlul nimanui pe teritoriul Romaniei (Gamebookers, Bet365, Bwin etc.) si care au avut la dispozitie un an de zile pentru a decide daca doresc sa intre in legalitate.Nici una dintre agentiile de pariuri virtuale care au castigat pana atunci venituri pe baza jucatorilor romani nu a aplicat pentru licenta, motiv pentru care ii regasim si astazi in lista neagra a ONJN, care a ajuns in 2020 la peste 1300 de domenii web.Pentru cei care obisnuiesc sa joace la pariuri online lista alba este ghidul de baza, care indica toate platformele web ce beneficiaza de licenta ONJN si pe care pot paria fara grija amenzilor.Lista a inceput cu trei nume, in iulie 2016: NetBet, Winmasters si Stanleybet, iar la finalul lui 2020 a adaugat cel de-al 26-lea operator. Pentru ca unele agentii au preferat sa inregistreze mai multe domenii web, pe care sa le poata folosi pentru aceasta activitate, lista include peste 40 de site-uri, insa nu toate sunt active in acest moment.Poti consulta oricand lista alba a ONJN pe site-ul oficiului onjn.gov.ro, insa poti cauta aceste informatii si pe alte pagini web. Pentru ca in ultimii cinci ani pariurile sportive si jocurile de noroc online au avut o evolutie accelerata, Internetul s-a umplut si de bloguri, forum-uri si ghiduri de specialitate, cum este Wetten Romania , unde poti gasi date complexe despre operatori, foarte utile pentru castiguri cat mai sigure.Desi ONJN face eforturi pentru a identifica rapid site-urile de pariuri si jocuri de noroc care incearca sa functioneze fara licenta si sa le blocheze, inca mai exista o zona gri. Acolo sunt prezente platforme web care nu sunt incluse nici in lista alba, nici in cea neagra.Sunt website-uri care pot profita de lipsa de informare a unor jucatori pentru a face bani, si prezinta un nivel ridicat de risc, pentru ca nu sunt supravegheate de nimeni. Pe langa amenda pe care o persoana o poate primi pentru folosirea serviciilor unui astfel de domeniu, se mai adauga deci si posibilitatea de a nu mai vedea niciodata castigurile si banii virati in cont.Amenda pentru pariuri realizate online pe un site care nu este inclus in lista alba a ONJN este de minim 5000RON si maxim 10000RON. Nu prea merita deci riscul, mai ales daca nu esti un jucator foarte bun. In plus, pe un astfel de site risti sa ramai fara bani, iar daca totusi e de incredere si castigi bine, te poti trezi ulterior urmarit de ANAF pentru plata impozitului datorat pe banii retrasi.Pentru a primi licenta de functionare pe teritoriul Romaniei, operatorii trebuie sa indeplineasca cateva conditii obligatorii, printre care, se numara, desigur, si plata unor taxe anuale destul de consistente.Agentiile de pariuri licentiate sunt nevoite prin lege sa foloseasca conturi ale bancilor romanesti pentru a pastra fondurile jucatorilor, astfel incat transferurile sa se realizeze cat mai usor si in moneda romaneasca, fara diferente de curs valutar.Tot pe aceasta lista a criteriilor de calitate intra si prezenta unei variante a site-ului in limba romana, pentru a asigura intelegerea clara a tuturor conditiilor si informatiilor prezentate de operator, de la cele de inregistrare si pana la bonusuri si promotii complexe.Fiecare site licentiat de pariuri online include, in mod vizibil, datele de identificare ale operatorului, adresa sediului social, licenta si informatii care permit contactul direct (telefon si adresa de email).Pentru ca ONJN sa controleze cat mai usor activitatea agentiilor si a putea sesiza eventualele incercari de tratare incorecta a jucatorilor, firmele sunt obligate sa inregistreze toata activitatea de pe site, pentru fiecare utilizator si sa pastreze inregistrarile pentru cinci ani.Incalcarea conditiilor de licenta poate duce la mutarea temporara sau permanenta in lista neagra. Printre situatiile in care un operator isi poate pierde licenta se numara si intarzierea platilor catre stat cu mai mult de 30 de zile.Pentru cei care se asaza in fata laptopului pentru a juca la sloturi sau fac pariuri sportive de pe mobil, prezenta ONJN si activitatea sa inseamna pe de o parte taxe si impozite aplicate fiecarei sume depuse sau retrase, dar si mai multa siguranta a fondurilor rulate si a castigurilor obtinute.Desigur, jucatorii care incalca regulamentul site-urilor de pariuri nu prea au succes in a obtine un raspuns pozitiv nici la ONJN, deci buna desfasurare a relatiei dintre operator si jucator cade si in sarcina celui din urma.