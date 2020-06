Ministrul Tineretului si Sportului : "Sansele destul de mici ca suporterii sa revina in tribune la meciurile din Liga I, in acest sezon"

Spunea chiar ieri ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ca celor care nu respecta conditiile impuse de institutii probabil li se va suspenda autorizatia de functionare.Mult asteptata relaxare de la 1 iulie a fost amanata, pe buna dreptate, nici noi in sport nu facem niciun fel de exceptie. Ne dorim, atat noi, cat si cluburile, spectatorii, exista o asteptare publica evidenta pentru aceste meciuri de fotbal, pentru toate competitiile sportive cu spectatori, dar trebuie sa avem rabdare si precautie.Momentul in care vom decide reluarea competitiilor cu spectatori cu siguranta va fi unul in care cifrele vor fi la cote minime sau sa tinda catre zero.Toate tarile din Uniunea europeana au aceste masuri restrictive, nu bucura pe nimeni acest lucru, dar evident toti trebuie sa tinem cont de aceasta pandemie. Spectacolele sportive sunt evenimente cu risc ridicat epidemiologic, practic sunt adunari publice la care pot participa mii de oameni, de aici si aceasta ingrijorare si aceasta restrictionare a accesului spectatorilor pe stadioane.Eu am lucrat deja la un scenariu si la o posibilitate legala si practica de a asigura spectatori pe stadioane, dar acest lucru va intra in vigoare doar in momentul in care nu vom mai avea aceasta pandemie.Va fi un numar redus, cifrele pe care lucram se situeaza undeva la zece la suta din capacitatea stadioanelor din Romania, cu rezervare prealabila, am explicat modul in care se va face accesul controlat pe stadioane, modul in care se vor aseza cu respectarea extrem de atenta a locului fiecaruia, rezervat online, dar numai in conditiile in care cifrele pandemiei vor fi foarte, foarte mici, in care se va vedea o descrestere.In mod evident, tot ceea ce presupune decizie la aceste adunari de persoane in zona competitiilor sportive trebuie insotita de cifre optimiste, cel putin, daca nu chiar minime in ceea ce priveste evolutia pandemiei in Romania", a declarat Stroe, la Digi24.Intrebat cum comenteaza faptul ca la echipa Concordia Chiajna din Liga a II-a doi jucatori (Andrei Marc si Ionut Biceanu) au fost testati cu noul coronavirus, ministrul a raspuns:"Nu fac din asta o tragedie, ba chiar as spune ca aceste cazuri au aparut inaintea restartului competitiei, ceea ce este o masura care demonstreaza ca este eficienta si, p ...citeste mai departe despre " Ministrul Tineretului si Sportului : "Sansele destul de mici ca suporterii sa revina in tribune la meciurile din Liga I, in acest sezon" " pe Ziare.com