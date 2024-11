Legea obliga casele de pariuri online sa inchida conturile neverificate

Verificarea identitatii contului reprezinta o procedura obligatorie, pe care statul o impune caselor de pariuri online care opereaza in legalitate in Romania.

De regula, conturile neverificate ar trebui sa fie inchise in termen de 30 de zile de la deschidere, iar eventualele fonduri ramase agatate vor fi transferate intr-un cont al statului.

Aceste masuri sunt in conformitate cu articolul 129 alineatul (5) din Decizia nr. 111, din data de 24 februarie 2016, care aproba normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc la distanta.

Din momentul inregistrarii unui cont nou la o casa de pariuri online si pana in momentul verificarii, jucatorul nu va avea posibilitatea sa efectueze retrageri si in anumite cazuri va fi limitat si in ceea ce priveste depunerile.

