Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, s-a lansat în afaceri împreună cu fiica de 18 ani a cuplului

Larisa Drăgulescu, femeia cu care fostul gimnast Marian Drăgulescu a fost căsătorit în perioada 2006-2009, susține că și-a lansat o afacere, în paralel cu activitatea pe care o duce pe renumita platformă OnlyFans.

Astfel, Larisa și-a inaugurat un salon de înfrumusețare, iar una dintre angajate este chiar fiica sa și a lui Marian, Beatrice, în vârstă de 18 ani.

„Am un salon de beauty, eu mă ocup de make-up împreună cu fata mea. Am făcut școala de make-up de curând, abia ce am terminat-o de 2-3 săptămâni, mi-a plăcut foarte mult, am descoperit că îmi place să fac chestia asta. Fiica mea are 18 ani, e numai bine că i-am oferit și ei primul job. E prima mea afacere”, a spus Larisa Drăgulescu, conform Spynews.ro.

„Mă simt mai liniștită pur și simplu, stau mai mult la Reșița, nu mai stau în Capitală decât foarte puțin, vin foarte rar, îmi place mai mult liniștea de aici. Este bine, momentan îmi ocupă tot timpul și îmi place foarte mult. Merg în fiecare zi la salon, e vis a vis de casa mea și îmi e foarte ușor.

O am și pe aceea (n.r. Only Fans) în continuare, merge fără probleme, nu mai trebuie să fac nimic, acolo există deja tot ce trebuie să existe pe ea", a completat Larisa Drăgulescu pentru sursa citată.

