iPhone 12 PRO, MacBook Air, iPad 8 si alte gadgeturi de top, printre miile de premii din noua campanie Unibet aprilie-mai 2021

Smartphone-uri de top, precum iPhone 12 PRO sau S21, MacBook Air si multe alte gadgeturi cool (Smart TV, drona sau iPad 8) pot fi castigate pe parcursul urmatoarelor 9 saptamani de catre orice client Unibet care indeplineste conditiile de rulaj - 25 RON la jocurile eligibile - si doreste sa participe la concurs.Totul incepe cu a opta formal pentru inscrierea in cea mai noua campanie Unibet. Participarea nu presupune costuri in sine, ci doar jocul pe platforma, astfel ca merita toata atentia.Cum se acumuleaza tichete la extragerile cu premiiPentru fiecare 25 RON rulaj la sloturi / mese de casino live sau la pariuri sportive (conform termenilor si conditiilor), se acumuleaza in mod automat cate un tichet de participare la extragerea aferenta respectivei saptamani de campanie promotionala. Spre exemplu, la tragerea la sorti din 5 aprilie vor participa tichetele generate pentru activitatea jucatorilor din intervalul 29 martie - 4 aprilie.La pariuri sportive, se genereaza un tichet pentru fiecare 25 de lei pariati in pariuri pre-meci si live, plasate cu bani reali, cota minima 1.40. Nu se acorda tichete pentru pariuri inchise cu Cash Out. De asemenea, se acorda un tichet pentru 25 RON rulaj la orice slot (miza minima 0.50 per rotire) sau la mese de live casino.Clientii Unibet care joaca atat la pariuri, cat si la casino, sunt cei mai avantajati de actuala campanie, deoarece se acorda un tichet extra in momentul in care rulezi 25 RON la pariuri si 25 RON la casino.Exemplu: Un client Unibet care va rula 100 RON la pariuri, primeste 4 tichete. La fel si un utilizator care ruleaza 100 RON la casino. Avantajul apare la cei care ruleaza aceeasi suma, 100 RON, insa jumatate la pariuri si jumatate la casino. Acestia vor primi 6 tichete, cu doua in plus fata de cei "fideli" unui singur produs Unibet.Jucatorii care au contul in alta moneda decat RON vor trebui sa tina cont de conversia 5 RON = 1 EURO = 1 GBP = 1 USD atunci cand doresc sa obtina tichete. Orice participant l ...citeste mai departe despre " iPhone 12 PRO, MacBook Air, iPad 8 si alte gadgeturi de top, printre miile de premii din noua campanie Unibet aprilie-mai 2021 " pe Ziare.com