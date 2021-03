Omul de afaceri Ion Tiriac si-a marit averea cu 300 de milioane de dolari in 2020 si a urcat 38 de pozitii in clasamentul miliardarilor din lume.Tiric ocupa locul 2.238 in topul celor mai bogati oameni de pe planeta, conform dateleor furnizate de profit.ro, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari, in crestere de la 1,2 miliarde in 2020.Conform clasamentului intocmit de compania de cercetare si media Hurun Report, cel mai bogat om din lume este Elon Musk, fondatorul PayPal, SpaceX si Tesla, cu o avere de peste 190 de miliarde de dolari.Pe locul doi este Jeff Bezos de la Amaxon, cu 189 de miliarde de dolari, urmat de Bernard Arnault cu 114 miliarde de dolari.CITESTE SI:Turcia a ales. Sondajul care a innebunit tara. Cine a fost mai bun: Hagi sau un brazilianCristiano Ronaldo l-a egalat pe legendarul Pele. Ce perfomanta a atins fotbalistul portughez ...citeste mai departe despre " Ion Tiriac si-a marit averea cu sute de milioane de dolari in 2020 si a urcat in clasamentul bogatilor. Cine conduce topul " pe Ziare.com