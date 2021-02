Handbal feminin vs Handbal masculin la pariuri. De ce trebuie sa urmaresti competitiile la fete?

La meciurile de handbal feminin, acest tip de pariu are o sanse mult mai mare de reusita, comparativ cu scenariul in care un eveniment "Total puncte" este pariat la baieti. Motivul are la baza diferenta clara de dinamica dintre hanbalul feminin si cel masculin, fapt ce poate genera de multe ori surprize placute sau neplacute pentru pariori.Pariul este simplu de jucat. Gasesti in oferta unei case de pariuri online autorizate un anumit plafon de puncte inscrise, precum si variante de pariere de tipul "Peste / Sub". Iti recomandam un mic research inainte de a miza pe handbal feminin, in privinta totalului de puncte, pentru a intelege cum se comporta o anumita echipa acasa, in deplasare, in meciuri cu miza, sau in diferite etape ale competitiei respective.In handbalul feminin, echipele aflate "pe val" intr-un anumit interval de timp reusesc sa domine mult mai bine intregul meci. Comparativ cu aceasta situatie, la handbal masculin pot exista chiar suprize si schimbari de scor dramatice, de la o repriza la alta, ce pot invalida un astfel de pariu.Revenind la fete, in cazul in care campioanele mondiale sau detinatoarele Champions League joaca in fata unui adversar mediu, sunt putine sanse ca la pauza, oponentul mai slab clasat sa conduca, sau chiar sa se impuna detasat. De aceea, un pariu de tip "Pauza / Final" este cat se poate de recomandat, in cazul evenimentelor de handbal feminin.Iata inca un tip de pariu la handbal feminin ce poate aduce surprize placute celor care il trec pe Biletul Zilei: handicapul asiatic. Acesta este, de altfel,si unul dintre cele mai populare pariuri sportive la baschet, apropiatii fenomenului NBA mizand pe aceasta varianta extrem de des.Pariurile de tip "Handicap asiatic" la handbal propun diferente de scor pe care tu sa mizezi. Cu alte cuvinte, la cate puncte (Total / Peste) se va impune favorita meciului in fata oponentei sale.Este un pariu simplu de validat, insa trebuie sa iti faci bine temele si in acest caz, chiar daca esti tentat sa pariezi fara retineri pe favorita. Intr-adevar, victoria poate fi obtinuta de echipa cu prima sansa, insa nu conform pariului tip "handicap asiatic" pus pe biletul tau.Handbalul la fete ofera o multime de surprize placute celor care aleg sa parieze pe evenimente din acest sport. Casele online de pariuri construiesc saptamanal oferte de pariuri in care sunt incluse si evenimentele despre care am vorbit astazi. Vezi oferta Maxbet si alege cele mai inspirate pariuri la handbal feminin, pentru castiguri asa cum vrei sa obtii mereu!