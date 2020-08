Halep a obtinut in intervalul luat in calcul 10,9 milioane de dolari, suma din care 6,9 milioane sunt premiile, iar 4 milioane bani din contractele de sponsorizare. Printre sponsorii lui Halep se numara Nike, Wilson, Hublot si Avon Prima pozitie in clasament este ocupata de Naomi Osaka, cu 37,4 milioane de dolari (3,4 milioane de dolari premii, 34 de milioane din contracte de sponsorizare).Serena Williams se afla pe pozitia a doua, cu 36 de milioane de dolari (premii - 4 imlioane, contracte de sponsorizare - 32 de milioane).Locul trei este ocupat de Ashleigh Barty, cu 13,1 milioane de dolari (premii - 10,1 milioane de dolari, contracte - 3 milioane).Bianca Andreescu, ocupanta locului cinci, a obtinut intr-un an 8,9 milioane de dolari (premii - 4,9 milioane de dolari, contracte de sponsorizare - 4 milioane).Top 10 este completat de Garbine Muguruza (6,6 milioane de dolari), Elina Svitolina (6,4 milioane de dolari), Sofia Kenin (5,8 milioane de dolari), Angelique Kerber (5,3 milioane de dolari), toate jucatoare de tenis, si fotbalista Alex Morgan (4,6 milioane de dolari). ...citeste mai departe despre " Halep, milionara din tenis. Cat a castigat doar intr-un an din turnee si sponsorizari " pe Ziare.com