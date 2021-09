Emma Răducanu a devenit una dintre cele mai căutate sportive pentru piața de publicitate,

Câștigătoarea de la US Open a semnat primul contract bănos cu o super companie.

Emma Răducanu va fi imaginea brandului american de lux Tiffany. Pentru acest lucru, jucătoarea de tenis va încasa 2,5 milioane de dolari, conform specialiștilor din marketing.

Sportiva mai are două contracte semnate cu Nike și cu furnizorul de rachete Wilson, dar acestea sunt mici de valoare, 100 000 de dolari anual.

Tennis superstar @EmmaRaducanu steps into Vogue’s social booth in the penthouse of The Londoner Hotel for the #BritishVoguexTiffany annual Fashion and Film event - wearing @Erdem and @TiffanyAndCo jewellery. pic.twitter.com/sPo2TFHEMo— British Vogue (@BritishVogue) September 20, 2021

Emma Răducanu a devenit o țintă pentru marile branduri din lumea după ce a câștigat Grand Slam-ul de la US Open.

La doar 18 ani, sportiva născută din tată român și mama din China a bătut-o deja pe Simona Halep pe Instagram. Emma Răducanu a ajuns la 2 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare, în timp ce sportiva din Constanța are doar 1,6 milioane. ...citeste mai departe despre "Emma Răducanu a dat lovitura! Cât câștigă de pe urma contractului cu brandul de lux Tiffany" pe Ziare.com

