Câți bani îi poate oferi statul lui David Popovici pentru cele două medalii de aur

David Popovici a obtinut aurul la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, atat in proba de 100 de metri liber, cat si in cea de 200 de metri liber.

Conform normelor in vigoare, Ministerul Sportului ii va acorda cite 56.000 de lei pentru fiecare medalie, ceea ce inseamna 112.000 lei, adica aproximativ 22.000 de euro. Statul roman are posibilitatea de a dubla suma, asa cum s-a intamplat in cazul medaliatilor de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, si aproape sigur o va face, tinand cont de emulatia creata de tanarul campion si de popularitatea de care se bucura acesta. Asadar, de la stat, David poate primi in jur de 44.000 de euro.

Clubul Dinamo, la care este legitimat, il va premia pe david cu jumatate din banii pe care ii ofera MTS, conform protocolului in vigoare.

Si Comitetul Olimpic Sportiv Roman are posibilitatea de a-i oferi o recompensa si probabil o va face.

