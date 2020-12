Cazinourile online, boom pe piata din SUA in 2020

Multe actiuni au scazut rapid dupa startul pandemiei, insa la scurta vreme, dupa ce au inceput sa fie instaurate lockdown-urile, au existat si foarte multi castigatori. In industria jocurilor de noroc, cazinourile terestre au fost afectate, insa cele din online au prosperat.detine si administreaza cazinouri si hipodroame, printre care se numara si Hollywood Casino, Tropicana Las Vegas si Prairie State Gaming. Valoarea unei actiunila inceputul anului 2020 era de $26,14, iar in prezent pretul a trecut de $92,7.Dintre numerosii operatori straini de jocuri de noroc online care activeaza in SUA, Unibet Casino este singurul brand care detine si o licenta la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Unibet face parte din grupulsi se poate lauda cu cea mai mare selectie de jocuri de live casino cu dealeri umani. Valoarea unei actiunila inceputul anului 2020 era de $58,5, a scazut in martie pana la $23,56 si in prezent, este cotata la $79,30., o companie care se ocupa cu furnizarea solutiilor de cazinou live catre numeroase cazinouri din SUA si din Europa, este un alt mare castigator in acest an. Valoarea actiunilora crescut de la $289.5 pana la $782.6 in acest moment. Principalul actionar, Richard Livingstone, a vandut actiuni in valoare de aproximativ 658 de milioane de dolari in luna iulie a acestui an, conform Bloomberg. La acel moment, pretul un actiuni depasea $665.Si Richard Livingstone nu este singurul. Un numar mare de actionari au profitat de cresterea uriasa a companiilor care au avut de castigat de pe urma masurilor de lockdown, printre care se regasesc, in mod evident si operatorii de jocuri de noroc online si industriile conexe.In acest an, foarte multe persoane au experimentat jocurile de noroc online, din cauza faptului ca salile de jocuri au fost inchise si pentru ca oamenii se bazeaza tot mai mult pe divertismentul online pentru a combate plictiseala si monotonia.Pe langa asta, este foarte simplu si accesibil sa pariezi online. Oricine are un smartphone, o tableta sau un computer si se conecteaza la internet, poate experimenta jocurile de pacanele gratis chiar si fara cont . Desigur, veteranii nu s-au multumit insa cu jocul demonstrativ si au migrat rapid catre jocul pe bani reali, inregistrandu-se la operatorii licentiati.Specialistii se asteapta insa ca turismul si implicit, industria de gambling offline din SUA sa renasca in 2021: "Odata ce vor fi vaccinati suficienti oameni, economia va reveni la normal, turismul se va relua, iar persoanele vor reincepe sa practice jocurile de noroc in mod traditional. Din acest motiv, cazinourile ar trebui sa aiba un an grozav in 2021," a spus jurnalistul CNBC Jim Cramer.