Cine e Carmencita, femeia de afaceri de la carma gimnasticii. Conduce o companie cu 500 de angajati

De 3 luni la sefia gimnasticii romanesti se afla Carmencita Constantin, o femeie de afaceri care are in subordine 500 de angajati. Noua conducatoare de la gimnastica nu este straina de fenomen pentru ca a practicat 18 ani gimnastica ritmica si 23 a fost antrenoare, dar si arbitru national si international."Au fost 3 luni extrem de intense. Ma asteptam la un ritm foarte sustinut pentru ca am demarat o serie de audituri pe mai multe directii. Este un challenge", spune Carmencita Constantin.Ea nu este deranjata de vocile contestatarilor care i-au reprosat ca e om de afaceri si nu vine din lumea gimnasticii. "Mi-au dovedit ca lumea cunoaste putin ceea ce se intampla pe plan international. Am realizat ca cele mai puternice federatii din lume sunt conduse de oameni din business, ceea ce mi-a dat incredere si curaj sa fac acest pas", a precizat Carmecita.Carmencita Constantin nu lipseste de la nicio evaluare pe care centrele de gimnastica din tara le fac zilele acestea la Bucuresti. Noua conducere a federatiei doreste sa pregateasca o generatie care sa aduca medalii la Jocurile Olimpice din 2024. "Dupa acest audit vom fi in masura sa creionam formulele in care ne vom pregati pentru calificarile din 2022 si pentru participarea cu sperante ridicate la JO 2024", a subliniat Carmencita Constantin.Seful COSR, Mihai Covaliu, recunoaste ca gimnastica romaneasca nu este intr-un moment bun si spune ca sefa federatiei are sustinerea lui. "Stim unde suntem, dar foarte important e cum plecam pentru 2024, pentru ca acesta este principalul obiectiv in momentul de fata. Ma bucur pentru doamna Carmencita ca incepe sa atraga in nucleul federatiei specialistii de care are nevoie pentru a indeplini toate aceste obiective", a declarat Mihai Covaliu.De 3 luni, Carmencita Constantin isi imparte activitatea intre Federatia de Gimnastica si compania pe care o conduce, General Electric - GE Power, unde are in subordine 500 de angajati. Timp de 7 ani a activat ca reprezentant al Romaniei in cadrul grupurilor de lucru ale Comisiei Europene pe probleme de energie, calitatea mediului, schimbari climatice, finantari UE. Este absolventa a Universitatii Politehnice din Bucuresti, Facultatea Energetica, detinand un Mas ...citeste mai departe despre " Cine e Carmencita, femeia de afaceri de la carma gimnasticii. Conduce o companie cu 500 de angajati " pe Ziare.com