FOTO Aston Martin si-a prezentat primul bolid de Formula 1 dupa 60 de ani. Cum va arata masina

Echipa Aston Martin Cognizant F1 a prezentat automobilul AMR21, in cadrul unui eveniment virtual transmis din Londra.AMR21 va concura in Campionatul Mondial al Formulei 1 2021, care va debuta pe 28 martie, in Bahrain.Campionatul Formula 1 este urmarit de milioane de fani din intreaga lume si toata lumea, de la Ferrari la BMW si Mercedes s-au folosit de acest sport pentru a-si promova brandurile.Aston Martin a avut probleme financiare, iar pretul actiunilor sale la bursa din Londra a scazut puternic in 2020.Compania spera ca Formula 1 va spori vanzarile masinilor Aston Martin, precum DB11, Vanquish si Vantage.Sursa Foto: Facebook / Aston Martin"Sa avem o platforma precum Formula 1 care sa promoveze initiativele noastre, sa ne arate tehnologia si, in cele din urma, sa aduca aceasta tehnologie in masinile noastre... va schimba semnificativ jocul", a declarat presedintele executiv al Aston Martin, Lawrence Stroll, adaugand ca este un moment "monumental".Stroll a achizitionat echipa de Formula 1 in urma cu doi ani si jumatate si a devenit presedinte executiv al Aston Martin in aprilie anul trecut, preluand o participatie majoritara la companie in acest proces."Primul pas a fost sa atragem finantarea pentru planul nostru de afaceri destinat urmatorilor cinci ani", a declarat el pentru Julianna Tatelbaum, de la CNBC."Am strans 800 de milioane de dolari prin instrumente financiare, majoritatea provenind de la mine si consortiul meu. Fondurile sutn necesare pentru un plan de afaceri care ne duce la 10.000 de masini, 2 miliarde de dolari in volum si 500 de milioane de dolari profit EBITDA in urmatorii patru ani ", a explicat Stroll.Aceasta a adaugat ca Aston Martin are un portofoliu de comenzi fantastic pentru masinile sale sport si noul DBX, care este primul SUV al Aston Martin. Variantele DBX vor veni in viitorul apropiat si un model hibrid va fi lansat in trimestrul patru al anului 2021.Ultima masina a Aston Martin pentru Grand Prix a fost DBR5, care a fost condusa de Roy Salvadori si Maurice Trintignant in Marele Premiu al Marii Britanii din 1960.Sursa Foto: Facebook / Aston Martin