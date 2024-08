Trek Zora, bicla-concept a viitorului. Cum ti-ar sta in saua ei?

Cinci vizionari din cadrul companiei producatoare de biciclete Trek au creat un prototip de bicla care schimba cu totul imaginea clasicului mijloc de locomotie.

Zora, bicicleta imaginata de Steve Baumann, Jon Russell, Hans Eckholm, Michael Hammond si Brian Lindstrom, arata ca si cum ar fi desprinsa dintr-un film SF, iar unele caracteristici tehnice ale biclei futuriste te vor uimi pe loc, relateaza Extravaganzi.

Designul avangardist al biclei viitorului combina calitatile unei biciclete de oras cu cele ale unui performant mountain bike, Zora dovedindu-se extrem de versatila din acest punct de vedere.

Zora are si avantajul de a cere un minim efort in ceea ce priveste intretinerea. Lantul nu este unul clasic, unsuros, ci un model Belt Drive, cu zimti pe partea interioara si un exterior neted ca o curea.

Avand un design ergonomic, bicla viitorului pare extrem de manevrabila, agila si destinata vitezei.

In plus, Zora ofera o interfata smart pe ghidon pentru o conectare rapida la smartphone sau alt gadget inteligent pe care il ai asupra ta. In felul acesta vei putea vizualiza datele privind rulajul biclei si poti obtine un diagnostic tehnic asupra starii de "sanatate" a bicicletei tale.

Materialul folosit la realizarea cadrului bicicletei este fibra de carbon, care ofera in acelasi timp rezistenta si o greutate redusa accesoriului cu aspect futurist. Imaginea biclei Zora este completata de farurile cu tehnologie LED si un set de jenti concepute special pentru acest model.

