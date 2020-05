Priviti pariurile sportive ca pe o investitie

Iar in aceasta investitii toate acele case de pariuri licentiate pe care multi pariori le privesc ca pe niste dusmani de moarte sa va fie parteneri de afacere? Daca vi se pare ciudat ce am spus aici, ganditi-va ca eventualele castiguri pe care le obtineti vin tocmai de la aceste case de pariuri.De aceea consider ca gestionarea acestei relatii cu agentiile de pariuri trebuie facuta cu inteligenta, nu cu patima.Dar ca in orice investitie, nu trebuie sa plecam la drum fara un obiectiv clar si fara un plan de actiune. Altfel, vom fi vesnici donator catre partenerii nostri, casele de pariuri, iar acestea nu vor refuza defel "donatiile" noastre zilnice.Inainte de orice, trebuie sa stabilim ca bugetul lunar pentru pariuri sportive nu trebuie sa depaseasca 10% din castigurile totale lunare ale pariorilor. Asta pentru ca atributul principal al pariurilor sportive trebuie sa ramana cel de pasiune, nu de mod de viata.Si cum e la moda conceptul de a face bani din pasiunea noastra, nu e deloc nelalocul ei ideea de a face profit din cunostintele sportive si pasiunea pentru un sport pe care le avem.Spredeosebire de alte domenii de activitate, strategia de pariere ideala nu poate fi stabilita de la inceput. Exista strategii clasice pe care le putem incerca la inceput, dar este de dorit ca, odata cu acumularea experientei strategiile de pariere sa fie strict personale, in deplina concordanta cu bugetul de investitii pe care il avem si cu toleranta de risc a fiecaruia.In pariurile sportive se vorbeste foarte mult si despre managementul banilor, este un lucru foarte important la investitia in pariuri sportive. Este vital ca suma de bani pe care o investim lunar sa fie gestionata cu sapienta, sa fie impartita pe bilete care sa cuprinda cat mai putine evenimente. Un singur meci pe bilet ar insemna riscul minim pe care ni-l asumam, iar acest lucru este cel pe care il sustine majoritatea specialistilor in pariuri sportive.Daca am vorbit despre casele de pariuri ca despre partenerii nostri de afaceri, este indicat ca acestia sa fie dintre cei mai seriosi, sa aiba o marja de profit decenta si, implicit, sa ofere o mare varietate de cote si cote valoroase, nu orice fel.Sunt convins ca activitatea parioristica poate deveni profitabila pe termen lung, daca este tratata cu responsabilitate, seriozitate si disciplina.