Cauciucul tip tartan: 4 avantaje pentru pistele de atletism

Alergarea este una dintre activitatile sportive preferate de majoritatea oamenilor. Indiferent daca este vorba despre sportivi amatori sau de performanta, o iesire la alergare are nenumarate avantaje. Pe langa efortul fizic, atat de benefic, alergarea se face in aer liber oferind o buna oxigenare a plamanilor si a creierului. De asemenea, este un prilej perfect pentru a socializa cu prietenii, intr-un mod atractiv si sanatos.

Suprafata de alergare este foarte importanta pentru articulatiile tale, dar si pentru performantele pe care le vei obtine. Exista mai multe optiuni disponibile, fiecare dintre ele avand avantaje proprii.

De-a lungul timpului, suprafetele profesionale pentru alergare au evoluat foarte mult. Majoritatea pistelor de pe stadioane sunt realizate din cauciuc, un material durabil si care ofera performante deosebite sportivilor. Alergarea pe suprafete cum sunt pamantul sau iarba, prezinta denivelari care pot cauza accidentari severe, in timp ce suprafete dure precum asfaltul, pot afecta iremediabil articulatiile si muschii, ducand la leziuni acute sau pe termen lung.

Compus din granule de cauciuc, Tartanul Romnets se numara printre cele mai apreciate suprafete sintetice, permitandu-le sportivilor sa concureze pe orice tip de vreme, in conditii sigure, oferind o suprafata consistenta pentru antrenamentele obisnuite dar si pentru organizarea competitiilor de elita. Exista cateva avantaje pentru care tartanul este preferat pentru amenajarea pistelor de atletism, iar eficienta costurilor si usurinta intretinerii sunt printre cele mai importante. In plus, trebuie mentionata proprietatea de absorbtie a socurilor eliberand astfel de stres, incheieturile si ligamentele sportivilor.

1. Intretinere simplista

Chiar daca turnarea si instalarea pistelor de atletism din tartan implica niste costuri mai ridicate decat variantele clasice, intretinerea lor nu este nici complicata, nici costisitoare. Avand o durata de viata de minim 15 ani, pistele din tartan sun o investitie excelenta, care se amortizeaza foarte repede. De asemenea, eventualele distrugeri punctuale, pot fi reparate usor si rapid, astfel incat pista va avea in permanenta un aspect impecabil. Suprafata pistei este impermeabila, astfel incat ploaia sau alte intemperii nu o afecteaza, iar sportivii isi pot desfasura antrenamentele nestingheriti.

2. Suprafata moale

Alergarea pe o pista din cauciuc tip tartan este benefica pentru incheieturile sportivilor, fata de suprafetele tari, cum sunt trotuarele si asfaltul, sau suprafetele naturale, cum sunt pamantul sau gazonul. Acestea din urma ar trebui evitate complet de catre persoanele cu probleme la genunchi, tibii sau gambe si sa se orienteze catre suprafete mai moi care nu afecteaza atat de rau organismul. Sistemul sintetic ofera amortizarea ridicata a socurilor, protejand muschii si articulatiile. De asemenea, tartanul reduce stresul muscular, evitand traumele frecvente.

3. Suprafata sigura

O alta calitate pistelor din cauciuc tip tartan este ca nu aluneca, indiferent de conditiile meteorologice. Traseele asfaltate sau pistele din materiale naturale provoaca destul de des fracturi sau intinderi, fiind suprafete dure si stresand muschii si tendoanele. Presiunea exercitata in cazul tartanului este mai mica, iar suprafata este neteda si nivelata, neexistand riscul de impiedicare.

4. Imbunatatirea performantelor

Deoarece suprafata de cauciuc a pistelor atletice de ultima generatie absoarbe socurile si are proprietati antialunecare, sportivii se bucura de o aderenta mai buna, care le imbunatateste performantele. Viteza de alergare va creste datorita contractarii si extinderii suprafetei din tartan, care actioneaza precum o rampa de lansare asupra picioarelor atletului. Consecinta este un timp de reactie mai mic si un consum redus de energie in procesul de alergare. Efectul de trambulina oferit de pistele din cauciuc tip tartan creaza o suprafata de alergare care ajuta la cresterea performantelor cu minim 2-3%.

Alegerea unei suprafete de alergat echilibrate este esentiala pentru sprotivi. Deoarece extremele nu sunt bune nici cand vine vorba despre pistele de atletism, este necesara gasirea unei variante care sa nu fie nici prea dura, dar nici prea soft. Robustetea este importanta pentru a incuraja stabilitatea, dar in acelasi timp suprafata trebuie sa fie destul de moale pentru a preveni accidentarile.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.