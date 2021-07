Cand si cum au aparut cele mai cunoscute 3 marci de pantofi sport?

Se poate spune ca celebrii "adidasi" sunt astazi un gen de pantofi casual, nu neaparat dedicati activitatilor sportive. La moda sunt acum modelele noi de sneakersi de la marci de top, cu care ne place sa ne asociem. Iata mai jos, succint, un scurt istoric al unora dintre cele mai celebre 3 marci de pantofi sport, foarte populare desigur si in Romania:Brandul Adidas este emblematic in tara noastra. A devenit de mult timp atat de popular, incat a determinat si un substantiv comun: adidasi, insemnand chiar pantofi sport. Asa s-a ajuns ca multe persoane sa se refere la adidasi Nike sau adidasi Puma, aparent o asociere imposibila de branduri.Companie multinationala cu sediul central in Germania, Adidas a fost fondata de Adolf Dassler, de la al carui nume vine si brandul in sine, care acum are peste 70 de ani de existenta. Compania in sine s-a infiintat in anul 1924, initial sub numele Gebruder Dassler Schuhfabrik. Primele modele de pantofi sport Adidas erau create pentru atletism, dar apoi s-a ajuns sa fie acoperit practic orice sport. De la pantofi, s-a ajuns la gama completa de imbracaminte. Adidas a trecut si prin perioade financiare tulburi, dar a ajuns o corporatie solida, apreciata la nivel global.Istoria Puma are un punct de plecare comun cu istoria Adidas. Cele doua firme au fost fondate de doi frati, deveniti rivali in afaceri. Rudolf "Rudi" Dassler este fondatorul companiei germane Puma, dupa ce acesta a renuntat la asocierea din Gebruder Dassler Schuhfabrik. Exista chiar un film despre istoria celor doi frati, despre fondarea Adidas si Puma si rivalitatea devenita istorica.Puma s-a asociat de-a lungul timpului cu sportul, concurand si in acest sector cu Adidas in atragerea de sportivi de renume. Puma a mizat pe de o parte pe zona tehnica, pe inovatii, dar si mai mult poate pe partea de design, devenind un brand cool, modern, pentru generatiile tinere. Colectiile Puma au depasit partea de incaltaminte, ajungand si la zona de imbracaminte.Daca Adidas si Puma sunt companii germane, iata ca Nike este un adevarat simbol american. Nike a fost fondata in 1964 de catre Bill Bowerman si Phil Knight. Initial denumita Blue Ribbon Sports, a devenit Nike abia in 1978. Numele vine de la zeita greaca a victoriei . Actiunile Nike se tranzactioneaza astazi pe bursa americana - New York Stock Exchange sub simbolul NKE. Demn de subliniat este ca Nike detine in prezent inclusiv brandul Converse, cumparat in anul 2003 pentru 309 milioane USD. Nike este cel mai cunoscut brand de sneakers din lume si inoveaza permanent, in prezent avand succes cu modelele Air Force 1, LeBron si Air Max.