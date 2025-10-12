Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:31
212 citiri
Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile
Sorin Grindeanu cere controale ANAF FOTO captură video /digi24.ro

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să efectueze controale pentru a verifica dacă comercianții respectă limitele de adaos comercial – 20% pentru alimentele de bază și 5% pe lanțul de distribuție.

Totodată, Grindeanu a cerut verificări pentru a se stabili dacă, pe durata plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestora.

Grindeanu susține că prețurile au fost majorate

”Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflației și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări!”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni, într-o postare pe Facebook.

El a menționat că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie.

”Solicit conducerii ANAF – instituția responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgență acțiuni de control și să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreaga perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse”, a arătat Grindeanu, în acest context.

Raport prezentat coaliției de guvernare

Potrivit acestuia, rezultatele controalelor trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat coaliției de guvernare.

Sâmbătă, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliție, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

”Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților”, a transmis Dogioiu.

...citeste mai departe despre "Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile" pe Ziare.com

Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
Preşedintele Camerei Deputaţilor, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că luni, 13 octombrie 2025, va fi dat în folosinţă drumul de aproximativ 10 kilometri lungime...
O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
Compania de consultanță fiscală CC Tax Advisory a obținut o victorie împotriva deciziilor ANAF privind declararea inactivă a câtorva sute de firme. ANAF declarase sute de firme ca fiind...
#Sorin Grindeanu, #ANAF, #adaos comercial, #alimente de baza, #guvern , #Stiri Preturi

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm