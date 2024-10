Un raport realizat de think tankul slovac GLOBSEC în octombrie dezvăluie vulnerabilitățile democrației din România și atitudinile complexe ale cetățenilor față de o sumă de puncte importante din peisajul economic și geopolitic actual, printre care și războiul din Ucraina, drepturile minorităților, apartenența României la UE și NATO, precum și atitudinea românilor față regimurile autoritare.

Printre rezultatele studiului se numără și faptul că, deși majoritatea românilor susțin apartenența la UE și NATO, doar 55% consideră Rusia principalul vinovat pentru conflictul din Ucraina, semnificativ mai puțini față de anul precedent. Mai îngrijorător este faptul că 36% dintre respondenți cred că un regim totalitar fără alegeri ar fi benefic pentru țară, un sentiment deosebit de puternic în rândul tinerilor.

Raportul intitulat „Public Attitudes in Romania: Staying in the West with Some Doubts", realizat de GLOBSEC, examinează percepțiile românilor privind geopolitica, democrația și alianțele occidentale.

Românii, relația cu democrația și cu drepturile minorităților

În general, majoritatea românilor susțin democrația, 82% dintre respondenți fiind de acord că „democrația, ca sistem bazat pe egalitate, drepturile omului și statul de drept, este bună pentru țară.” Totuși, un aspect îngrijorător este faptul că 36% dintre români consideră că „un sistem totalitar fără alegeri regulate ar fi benefic pentru România.” Această tendință este deosebit de puternică în rândul tinerilor, unde 41% dintre cei cu vârste între 18 și 34 de ani împărtășesc această opinie, arată analiza GLOBSEC.

Ads

Un alt subiect sensibil este legat de drepturile comunității LGBTI+. Doar 40% dintre români sunt de acord că „drepturile comunității LGBTI+ ar trebui garantate,” iar sprijinul pentru aceste drepturi variază puternic în funcție de vârstă și sex. De exemplu, 51% dintre tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani susțin garantarea drepturilor LGBTI+, comparativ cu doar 26% dintre cei de peste 55 de ani. Totodată, femeile sunt mai favorabile, 45% dintre ele fiind de acord că ar trebui protejate drepturile minorităților, comparativ cu doar 34% dintre bărbați.

Raportul subliniază și creșterea încrederii în instituțiile publice din România. În 2024, aproape jumătate dintre români au încredere în Guvern și în Parlament, procent care s-a dublat în ultimii doi ani. În general, în ceea ce privește percepția asupra democrației, 41% dintre români s-au declarat mulțumiți de felul în care funcționează democrația în țară în 2024, față de doar 23% în 2022. Cu toate acestea, raportul arată că, în ciuda susținerii generale pentru democrație, există o deschidere periculoasă față de narațiunile autoritare, asta pe lângă sprijinul limitat pentru drepturile minorităților, punctat mai sus.

Ads

Războiul din Ucraina: schimbări puternice în atitudine, de la izbucnirea conflictului până în prezent

În 2024, 55% dintre români considerau Rusia principala vinovată pentru războiul din Ucraina. Procentul este în scădere față de 2023, totuși, când proporția era de 65%. Autorii raportului speculează faptul că schimbarea tot mai mare în atitudine a românilor față de război ar putea fi justificată printr-o influență simțitoare a „narațiunilor care pun accent pe tratamentul minorităților din Ucraina, o temă exploatată de politicienii de extremă dreapta din România”.

Pe măsură ce războiul a avansat, discursul anti-Ucraina s-a intensificat, alimentat de idei precum tratamentul inechitabil al minorităților românești din Ucraina sau de atacuri la adresa moralității femeilor ucrainene. Ideile sunt propagate în special de partidele de extremă dreaptă, cum ar fi AUR și SOS România, spun autorii analizei. De asemenea, există un curent de opinie care acuză Ucraina că trimite minori pe front și că utilizează greșit ajutoarele sociale destinate refugiaților. Membrii think tankului slovac conchid, astfel, că mesajele de acest tip contribuie din ce în ce mai mult la o scădere a simpatiei publice față de Ucraina și ar putea influența atitudinile românilor pe termen lung.

Ads

Cu toate acestea, se mai arată în raport, majoritatea românilor susțin în continuare ca Ucraina să fie parte din alianța occidentală. În 2024, mai mulți cetățeni români își exprimau dorința ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană și NATO, comparativ cu anii anteriori. Mai mult, în ciuda temerilor legate de provocarea unei escaladări a conflictului cu Rusia, majoritatea românilor consideră că sprijinirea Ucrainei cu arme ajută la apărarea împotriva agresiunii ruse.

Inteligența artificială și scepticismul selectiv al românilor

Conform raportului, „57% dintre români sunt optimiști în legătură cu impactul AI asupra vieții lor, un procent cu 9 puncte procentuale mai mare decât următorul cel mai optimist grup din regiune, Letonia”. Se pare că românii privesc inteligența artificială și modul în care fenomenul s-a dezvoltat în ultimii ani cu ochi buni, iau autorii raportului atribuie atitudinea aceasta, în parte cel puțin, sectorului IT din țară, care s-a dezvoltat poate cel mai puternic în sectorul privat și și-a spus cuvântul în ceea ce privește alfabetizarea digitală a unui număr considerabil de români.

Ads

Tinerii între 18 și 34 de ani sunt cei mai optimiști, 68% dintre ei afișând o atitudine pozitivă față de AI. Pe de altă parte, cei cu un nivel scăzut de educație par să fie mai sceptici, doar 45% dintre cei fără diplomă de bacalaureat declarându-se optimiști.

Per total, autorii analizei au concluzionat că, deși românii își doresc în general să rămână parte din sistemul occidental, se poate observa influența tot mai mare a discursurilor anti-occidentale și anti-democratice. Raportul atrage cu precădere atenția legat de faptul că tinerii între 18 și 34 de ani sunt cei mai ambivalenți în privința democrației. În plus, tinerii sunt și cei mai predispuși să vadă ONG-urile ca „agenți străini” – 70% dintre ei validând astfel de teorii, față de procentul de doar 53% dintre cei de peste 55 de ani.

Studiul se bazează pe sondaje efectuate între 2020 și 2024, folosind un eșantion reprezentativ de 1000 de persoane din România. Ultimul sondaj a fost realizat în februarie 2024 și face parte dintr-o cercetare mai amplă care a cuprins nouă țări din Europa Centrală și de Est.

...citeste mai departe despre "Câți români cred că un regim totalitar ar fi benefic pentru țară. Schimbări periculoase în atitudinea față de UE, NATO și războiul de la graniță" pe Ziare.com

Ads