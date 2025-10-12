Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Sunt peste 480.000 de șomeri în România, cei mai mulți fiind tineri

Rata șomajului din România a crescut în august, ajungând la 5,9%, potrivit datelor INS, cu aproximativ 481.000 de persoane fără loc de muncă.

Cel mai ridicat nivel se menține în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde șomajul ajunge la 23,5%, în timp ce adulții (25-74 ani) reprezintă peste trei sferturi din totalul șomerilor. Discrepanțele între sexe rămân vizibile, bărbații înregistrând o rată mai mare decât femeile, arată Știrile ProTV.

Rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,5% în cazul celor de sex feminin).

"Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie - iunie 2025", subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna august 2025 (5% în cazul bărbaților și 4,5% în cazul femeilor). Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna august 2025.

