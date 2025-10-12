Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Sunt peste 480.000 de șomeri în România, cei mai mulți fiind tineri

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:00
107 citiri
Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Sunt peste 480.000 de șomeri în România, cei mai mulți fiind tineri
Somajul în rândul tinerilor din România crește FOTO Pixabay

Rata șomajului din România a crescut în august, ajungând la 5,9%, potrivit datelor INS, cu aproximativ 481.000 de persoane fără loc de muncă.

Cel mai ridicat nivel se menține în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde șomajul ajunge la 23,5%, în timp ce adulții (25-74 ani) reprezintă peste trei sferturi din totalul șomerilor. Discrepanțele între sexe rămân vizibile, bărbații înregistrând o rată mai mare decât femeile, arată Știrile ProTV.

Rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,5% în cazul celor de sex feminin).

"Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie - iunie 2025", subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna august 2025 (5% în cazul bărbaților și 4,5% în cazul femeilor). Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna august 2025.

...citeste mai departe despre "Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Sunt peste 480.000 de șomeri în România, cei mai mulți fiind tineri" pe Ziare.com

#Somaj, #crestere, #tineri , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”