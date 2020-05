Companiile din Romania trebuie sa-si accelereze digitalizarea chiar si in perioada de criza - analiza

De ce digitalizarea se poate dovedi cruciala, mai ales intr-o situatie de criza

3 beneficii pe care Plant an App le aduce in sprijinul companiilor prin tehnologia low-code

Fiecare companie este unica si digitalizarea trebuie sa se plieze pe nevoile si capacitatile acesteia. Totusi, sunt zone si scenarii de utilizare in care nevoile sunt comune la nivelul tuturor organizatiilor. Un exemplu este lucrul remote, unde e importanta comunicarea interna si cea externa.La fel de importante sunt si organizarea si optimizarea fluxurilor de informatii, dar si managementul documentelor si operatiunilor. Toate acestea sunt nevoi puternice in randul companiilor in care angajatii nu se pot deplasa la birou si pot fi digitalizate usor, mai ales ca exista deja multe solutii oferite intr-un regim SaaS (Software as a Service).Plant an App, startup romanesc specializat in low-code, prezinta solutiile prin care acest tip de tehnologie se poate dovedi a fi o componenta cruciala pentru companiile care trebuie sa-si digitalizeze rapid si eficient activitatea.Plant an App si-a construit activitatea in jurul conceptului low-code , prin care pot fi dezvoltate rapid si eficient aplicatii si pot fi astfel ajutate companiile in procesul de digitalizare. Desi low-code ca instrument poate fi de ajutor oricarui programator si oricarei companii, exista trei zone concrete in care se poate dovedi salvator.Primul este digitalizarea si automatizarea proceselor manuale. Fie ca este vorba de procesul de recrutare a unui nou angajat, fie ca este cel de administrare a relatiei cu clientii sau de fluxuri de aprobare, low-code este potrivit pentru a crea cadrul, a automatiza procesele, a integra tehnologia necesara fluxurilor complexe.Apoi, e vorba de aplicatii care lucreaza cu date, de la managementul Inventarului, CRM (Customer Relationship Management) si pana la aplicatii de HR si chiar financiar. Nu in ultimul rand, e componenta de prototipare prin care pot fi construite variante minime viabile ale unor aplicatii importante cu scopul de a testa sau experimenta inainte de a dezvolta produsul propriu-zis. Plant an App a structurat strategia de actiune pentru digitalizare in criza pe cinci piloni care pot reprezenta fundatia unei companii si dupa perioada mai dificila.Primul pas: poate exista mai multa deschidere. In general, adoptarea de noi tehnologii nu este primita cu bratele deschise de catre toti angajatii unei companii.In timpul, dar si dupa aceasta perioada de izolare sociala, companiile si angajatii vor avea o perceptie mai pliata pe nevoile de digitalizare din business. Apoi, e o perioada buna de concentrare. Pot fi astfel evidentiate aspectele strategice ale business-ului, iar digitalizarea este un suport pentru multe initiative.Un aspect important intr-o situatie de criza este descoperirea de noi surse de potential. Cel mai bun exemplu este din retail, unde multi jucatori inca se bazeaza doar pe canale traditionale. Insa, in situatia curenta, au fost nevoiti sa isi deschida modelul de business spre online.Un alt exemplu e din industria produselor de lux, unde jucatorii acesteia nu luau in considerare aceasta optiune din cauza unui model de business dezvoltat in jurul unei distributii fizice si a interactiunilor fizice cu clientii.Totusi, o situatie de criza duce la explorarea altor optiuni. Astfel ajunge la costul de oportunitate. Un business care nu face pasi spre digitalizare in aceasta perioada se expune unui risc major. Un business pus pe pauza e mai aproape de esec decat un business care functioneaza la turatie redusa.Nu in ultimul rand, digitalizarea este o forma de avantaj competitiv. Intr-o situatie de criza, decalajul de performanta intre companiile digitalizate si cele care nu au facut inca pasi in aceasta directie devine si mai pronuntat.Astfel, accelerarea procesului de digitalizare, prin resurse care pot conduce rapid la un rezultat eficient, se poate dovedi un pariu castigator pe termen lung.- mediul curent e definit de multa incertitudine si multe schimbari in modul de lucru al companiilor si angajatilor- produse software noi pot fi construite de pana la 20 de ori mai rapid decat in cazul procesului traditional de dezvoltare. De asemenea, low-code ajuta cu experimentarea si testarea de noi solutii intr-o maniera mult mai agila decat in mod normal- o platforma low-code poate implica oameni din intreaga organizatie in procesul de construire a aplicatiilor de business. Pe de o parte sustine colaborarea si eficienta de dezvoltare, pe de alta parte reduce dependenta de furnizori si solutii externe. Acest aspect duce si la bugete mai previzibile si proiecte eficiente.Plant an App este o platforma de dezvoltare low-code care ajuta companii din intreaga lume sa construiasca aplicatii de business mai rapid si sa isi accelereze transformarea digitala. Abordarea Plant an App presupune ca timpul necesar pentru crearea si lansarea solutiilor software sa fie mai mic.Pe langa functionalitatile caracteristice de low-code, Plant an App vine cu peste 20 de module (API Builder, Form Builder, Advanced Search Engine etc.), zeci de integrari si peste 200 de actiuni reutilizabile si extrem de configurabile.Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul companiei sau puteti urmari aceasta scurta prezentare video a platformei