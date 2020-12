Adaptare la noua normalitate - Solutiile IT pentru HoReCa pot reduce rata de noi imbolnaviri

In conditiile in care activitatea celor mai multe companii din sectoarele turism sau HoReCa a fost limitata sau chiar suspendata, firmele au fost nevoite sa-si regandeasca strategiile. Companiile existente pe piata au cautat solutii pentru mentinerea si adaptarea businessului la noua normalitate generata de criza.Cele care au reusit sa supravietuiasca si sa se adapteze rapid pentru a traversa cu bine aceasta perioada au fost cele care au venit cu solutii de digitalizare crescuta a serviciilor oferite catre clienti, concomitent cu masuri sporite de igiena si de siguranta a interactiunii intre livrator si client.In contextul crizei sanitare, toate companiile de pe piata au adoptat masuri sporite de igiena in activitatea lor, sub forma unor bugete crescute pentru materiale atat pentru angajati cat si pentru clienti. Totusi, adaptarea la nou normalitate a insemnat si investitii semnificative pentru servicii de digitalizare.In domeniul HoReCa, o parte dintre jucatorii de pe piata si-a adaptat ofertele pentru a face fata cererilor crescute venite din mediul online, prin servicii crescute de Food Delivery, pick-up sau take away.In conditiile limitarii accesului sau chiar a inchiderii multor restaurante sau localuri cu servire directa, companiile care s-au adaptat au fost cele care au adoptat varianta de livrare la domiciliu a produselor. Este o solutie salvatoare pentru aceste localuri cu servire directa, pentru a face fata perioadei de criza si a pastra afacerea, angajatii sau serviciile oferite.Aceste servicii se desfasoara fie in regim de self-service, cazuri in companiile apeleaza la propriii curieri, fie prin intermediul platformelor de livrare existente deja pe piata, care, la randul lor, au inregistrat cresteri semnificative, de peste 70%, ale cifrei de afaceri.De altfel, intregul sector de e-commerce a inregistrat cresteri importante inca de la debutul pandemiei, chiar daca, ulterior, magazinele fizice au inceput sa fie deschise.Din cauza riscurilor operationale reduse si a limitarii contactului fizic intre livrator si client, solutiile digitale oferite pentru afacerile de tip e-commerce pot reduce semnificativ rata de noi imbolnaviri. Mai mult, activitatea unui local cu servire directa poate fi adaptata la conditiile crizei sanitare cu ajutorul unui software horeca prevazut cu multiple functionalitati. Fiind un sistem integrat de management, un serviciu IT de acest tip ofera, in orice moment, o imagine completa a afacerii, permitand monitorizarea tuturor operatiunilor in detaliu si avand un sistem de raportare zilnica a activitatii.Vanzarile pot fi monitorizate pe categorii de produse, iar performanta afacerii poate fi vizualizata de pe telefonul mobil, prin rapoarte primite pe email. Deoarece se renunta la documentele in format fizic, riscul imbolnavirii angajatilor dar si clientilor este considerabil diminuat datorita tehnologiei.In conditiile redeschiderii restaurantelor si a altor unitati de tip HoReCa, o aplicatie pentru smartphone permite inregistrarea clientilor cu ajutorul unui QR code personalizat pentru fiecare masa, inlocuind, astfel, registrul clasic de evidenta a rezervarilor in format fizic. O evidenta digitala de acest tip poate fi disponibila imediat si autoritatilor, in caz de ancheta epidemiologica.La randul lor, clientii pot primi notificari legate de sanatatea celor din jur, daca, de exemplu, unul dintre clienti sau dintre angajati s-a imbolnavit de COVID-19.Atentia la igiena si la masuri sporite de siguranta si de protectie a consumatorului au devenit esentiale pentru furnizori in aceasta perioada. Toate serviciile de Food Delivery si-au echipat curierii cu materialele suplimentare necesare conditiilor de igiena, pentru adaptarea la normele de prevenire a infectiei cu noul coronavirus.Deoarece multe firme au introdus modalitati de a reduce contactul intre livrator si client, clientul are siguranta livrarii la domiciliu. Pe langa optiunile de plata cu un card bancar, exista si modalitati de livrare fara interactiune directa intre livrator si client. Aceste preferinte se pot adauga intr-un meniu care contine Detalii despre livrare sau Detalii catre livrator. Aici, clientul gaseste instructiuni despre cum doreste sa-i fie livrate produsele si poate alege varianta care ii convine, de exemplu, sa fie lasate la usa apartamentului.Pandemia din acest an a modelat comportamente si obiceiuri de consum dar a si evidentiat avantajele cumparaturilor online. Tendintele majore ale comportamentelor consumatorilor inainte si postpandemie, indicate de sondajele la nivel global, arata o preocupare crescuta pentru sanatate, dar si o destul de rapida adaptare digitala.