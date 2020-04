Zitec lanseaza modulul "Formulare electronice" in aplicatia Regista

Noul modul permite completarea si trimiterea online a cererilor necesare pentru eliberarea de certificate, autorizatii si alte documente emise de institutiile publice.Modulul Formulare electronice este necesar si eficient mai ales in aceasta perioada in care statul solicita institutiilor publice o rezolvare electronica a solicitarilor din partea cetatenilor. Conform articolului 6 din Ordonanta de Urgenta 38/2020, intrata in vigoare incepand cu data de 7 aprilie 2020, autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa puna la dispozitia cetatenilor portaluri online pentru primirea documentelor electronice.Pentru a sprijini procesul de digitalizare, Zitec a anuntat de curand ca ofera institutiilor publice trei luni de licenta gratuita pentru aplicatiile de Managementul documentelor si e-Guvernare Regista. Sute de primarii care folosesc deja portalul e-Guvernare vor avea acces implicit la modulul Formulare electronice si devin automat conforme cu noua legislatie.Astfel, cetatenii care doresc eliberarea unor documente de interes precum certificatul de atestare fiscala, adeverinta de rol agricol sau certificatul de evaluare pentru obtinerea asistentei sociale, le pot solicita accesand modulul Formulare electronice pus la dispozitie de autoritatea respectiva. Dupa ce completeaza formularul aferent documentului solicitat, aplicantul va primi pe e-mail confirmarea trimiterii cu succes a cererii si un document in format PDF cu modelul completat cu datele sale. De asemenea, dupa ce functionarul rezolva cererea, documentul emis se trimite automat pe e-mailul solicitantului.De cealalta parte, functionarii publici beneficiaza de o simplificare a activitatii, toate cererile fiind organizate in cadrul aplicatiei. Astfel, acestia pot cauta si filtra mai usor solicitarile pentru a ajunge rapid la informatiile de interes. Totodata, toate cererile primite intra automat in fluxul de Registratura pentru a fi procesate de catre departamentul abilitat, in functie de procedurile interne ale fiecarei institutii."Odata cu adoptarea noii OUG oferim institutiilor publice o solutie usor de implementat si eficienta in mentinerea comunicarii cu cetatenii, prin care devin conforme cu noua legislatie. Este un pas firesc in demersul de transformare digitala a activitatilor din administratia publica. Astfel, Regista face posibila digitalizarea institutiilor publice si la nivelul comunelor si oraselor mici prin solutii similare cu cele pe care doar cateva primarii mari din Romania, cu investitii majore prin fondurile Uniunii Europene, le ofera cetatenilor sai.Prin lansarea noului modul pentru formulare electronice, cetatenii pot solicita mult mai usor eliberarea online a documentelor necesare. Un alt avantaj pe care l-am avut in vedere este optimizarea portalului e-Guvernare din cadrul Regista pentru dispozitive mobile, mai ales in contextul in care marea majoritate a solutiilor de administratie locala sufera la acest capitol. Cetatenii au de acum posibilitatea sa completeze cereri si sa le trimita catre Primarii, usor, rapid si de oriunde, chiar si de pe telefon", a declarat Alexandru Lapusan, CEO si co-fondator Zitec.Cetatenii care doresc sa verifice daca primaria lor a adoptat solutiile de digitalizare ale Regista pot verifica acest lucru si pe pagina https://regista.ro/primarii-digitalizate/ , de unde pot accesa si optiunile oferite de portalul e-Guvernare al institutiei publice de interes.Regista este lider de piata pe segmentul aplicatiilor de registratura si managementul documentelor in administratia publica locala. Rolul aplicatiei este sa automatizeze activitatea din institutiile locale, guvernamentale si din companii, facilitand atat o comunicare optima intre departamente, cat si pe cea dintre functionari si cetateni pentru o rezolvare online, rapida si mult mai organizata a solicitarilor primite.Pana in prezent, Regista a ajutat la eficientizarea si digitalizarea activitatii interne din peste 500 de institutii publice si companii din 40 de judete din tara, avand peste 9000 de utilizatori la nivel national si peste 7 milioane de documente inregistrate.Aplicatia Regista poate fi accesata de oriunde de catre functionarii publici sau angajatii companiilor, fiind disponibila direct din browser, fara instalare si cu toate informatiile stocate in siguranta in cloud Microsoft Azure.