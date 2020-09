De ce sa alegi Consultanta IT Networking si Securitate in 2020?

Un pachet de servicii securitate IT asigura control asupra mai multor aspecte precum:- Integritatea si confidentialitatea datelor.- Disponibilitatea informatiilor.- Inregistrarea si monitorizarea permanenta a informatiilor relevante pentru a asigura securitatea informatica.- Auditarea si respectarea standardelor de securitate.Atunci cand te decizi sa apelezi la niste servicii de securitate IT este indicat sa ceri si o consultanta IT networking pentru a intelege mai bine care sunt riscurile, care sunt solutiile si care sunt beneficiile pe termen lung.Printre cele mai intalnite amenintari la adresa informatiilor si datelor unor campanii sunt:- Hackeri din ce in ce mai experimentati care obtin accesul neautorizat in reteaua informatica prin schimbarea sau furtul de identitate al unui user care are drept de acces la sistem.- Impiedicarea utilizatorilor de catre un user neautorizat sa mai foloseasca anumite servicii sau sa aiba acces la anumite date la care de fapt detin drept de acces.- Software malitios: virusuri, trojan horses, spyware, worms, etc.- Distrugerea datelor sau analizarea si strangerea acestora de catre utilizatori ilegali.- Fraudarea politicii de securitate.Pentru a-ti proteja afacerea de atacurile cibernetice, poti apela la serviciile IT de la Unity Solutions sau de la alta firma cu care poti incheia un contract pentru protectia datelor.Rolul unui consultant in securitatea cibernetica este esential pentru o companie, fie ea de stat sau privata.Consultanta IT networking iti evalueaza software-ul, computerele, reteaua de networking pentru a identifica posibilele probleme si puncte slabe, iar apoi implementeaza solutii de securitate adaptate fiecarui business in parte. Specialistii in IT lucreaza cu diferite software-uri si sisteme, fiind astfel experimentati pe mai multe limbaje de programare.Consultantii IT trebuie sa se puna atat in locul atacatorului, cat si in locul victimei pentru a identifica toate variantele posibile de atac cibernetic, dar si solutiile ideale pentru protectie.Oferta de servicii IT de la Unity Solutions cuprinde un pachet complet care sa asigure bunul demers al activitati, printre care si cele prezentate mai jos.1. Prevenirea furtului de informatii financiare si personale, mentinerea sistemelor informatice care functioneaza fara probleme si blocarea hackerilor sa acceseze si sa divulge date proprietare.2. Identificarea si securizarea oricaror deficiente ale retelei si recomandarea actualizarilor hardware si software.3. Efectuarea unor teste tehnice si implementarea unui suport tehnologic pentru a pune in aplicare politica de securitate.4. Protejarea informatiilor in ceea ce priveste confidentialitatea si integritatea.5. Identificarea si gestionarea problemelor, a punctelor vulnerabile si prevenirea acestora.