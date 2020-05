IT-ul ajuta Romania sa depaseasca pandemia #Interviu Andrei Romanescu, Managing Director Veeam Software

"Work from home" este asadar mai mult decat o tendinta, este noul mod de supravietuire in randul micilor afaceri si chiar de dezvoltare.Pare ca lucrurile merg chiar mai bine asa, angajatii sunt mai productivi si echipele mai unite. Si totusi, la ce ar trebui sa fim atenti?La aceasta intrebare si nu numai raspundePandemia a fortat multe companii sa-si revizuiasca strategia de transformare digitala, pe masura ce guvernele si companiile le-au cerut cetatenilor si angajatilor sa lucreze de acasa. In tot acest timp, echipele IT s-au concentrat mai mult ca oricand sa asigure disponibilitatea datelor, precum si la protejarea lor continua.Veeam a identificat patru domenii cheie pe care toate companiile trebuie sa le urmeze pentru a asigura continuitatea afacerilor si pentru a garanta ca informatiile comerciale sensibile raman protejate.Prima prioritate este. Pentru a mentine pierderea productivitatii la minimum in perioadele extinse de lucru la domiciliu, echipele IT se asigura ca toate datele raman complet disponibile si accesibile in toate mediile de stocare pentru angajatii care au nevoie sa le acceseze.O alta prioritate este: este esential ca datele sa fie securizate, pe masura ce tot mai multi angajati lucreaza de la distanta. Acest lucru nu numai ca pune in pericol datele din punct de vedere al securitatii, dar creste si vectorul de atac pentru orice activitate rau intentionata. Echipele IT trebuie sa educe angajatii cu privire la cele mai bune practici in materie de securitate cibernetica pentru a reduce riscul ca infractorii cibernetici sa aiba acces la o retea prin link-uri de phishing. De asemenea, trebuie sa se asigure ca toate statiile de lucru de la distanta au back-up si ca echipamentele sunt protejate cu software antivirus actualizat la zi.Ceea ce ne conduce la urmatoarea prioritate:. Efectuarea back-up-ului periodic este vitala pentru a asigura stocarea si administrarea datelor create de angajati in mod obisnuit, indiferent de locul in care lucreaza. Aceasta incepe cu un plan de continuitate a activitatii de back-up si recuperare dupa dezastru, care este testat si implementat in mod regulat. Directorii IT trebuie sa planifice pentru departamente intregi consecintele care ar putea avea loc prin reteua specifica VPN, de exemplu.In cele din urma, un alt domeniu important este automatizarea. In special atunci cand echipele IT sunt suprasolicitate pentru a sprijini activitatea sporita de acasa, a oferi suport angajatilor, monitorizarea capacitatii retelei si asigurarea securitatii cibernetice, precum si a procedurilor cruciale de continuitate a activitatii trebuie sa fie in vederea oricarui Director IT. Indiferent daca efectueaza operatiuni de back-up sau monitorizeaza reteaua pentru vulnerabilitati si posibile amenintari, automatizarea ar trebui sa fie cel mai bun prieten al echipei IT atunci cand se confrunta cu provocari fara precedent.Este cunoscut faptul ca Romania este unul dintre cei mai mari furnizori de software si servicii din regiune si in top 10 dintre toate tarile din Europa. De asemenea, numarul de angajati din industria IT, desi in crestere constanta, continua sa fie sub nevoile pietei.Pentru a valorifica IT-ul local este necesar sa continue investitiile straine, sa avem un mediu legislativ previzibil si sa existe o strategie clara in ceea ce priveste modelarea si punerea in aplicare a procesului de digitalizare a Romaniei.Nimic nu este mai important pentru noi decat sanatatea si siguranta angajatilor, a clientilor si a partenerilor nostri, precum si bunastarea comunitatii noastre. La Veeam, am aplicat o politica de lucru de acasa pentru a limita raspandirea potentiala a virusului.Este, de fapt, o sursa de inspiratie sa vedem cat de creative sunt echipele noastre in acest nou mod de lucru si cum se adapteaza la acest "nou normal". De exemplu, avem apeluri video cu tematici diferite - ne imbracam cu totii in verde, avem cafele virtuale impreuna, sau ne aducem animalele de companie in cadrul acestor intalniri virtuale, iar aceste lucruri au sudat cu adevarat echipele.Suntem dedicati sa mentinem continuitatea activitatii si protectia datelor pentru toti clientii nostri in aceasta perioada. Pentru a ajuta companiile sa ramana productive, pentru a sprijini angajatii de la distanta si pentru a proteja impotriva atacurilor cibernetice, departamentele IT se concentreaza pe asigurarea disponibilitatii si protectiei datelor 24/7/365. Pentru a asigura ca toate sistemele sunt in continuare operationale si accesibile angajatilor care lucreaza de acasa si cu garantia ca informatiile sensibile privind companiile raman protejate, companiile trebuie sa puna la dispozitie datele, astfel incat angajatii sa aiba acces la toate fisierele, instrumentele, aplicatiile si informatiile pe care obisnuiau sa le foloseasca la birou.Pe masura ce continuam sa ne mentinem procesele de continuitate a activitatii, functionam normal. Partenerii si clientii continua sa primeasca serviciile exemplare cu care sunt obisnuiti si folosim toate tehnologiile de care dispunem pentru a sprijini comunitatea noastra. Operatiunile noastre zilnice nu s-au schimbat foarte mult. Numai locul unde angajatii nostri isi desfasoara activitatea s-a schimbat, nu si ceea ce fac. Continuam sa recrutam oameni pentru echipa noastra. Am adaptat integrarea noilor angajati intr-un cadru virtual, unde beneficiaza de instruire online pentru a reusi sa dobandeasca cunostintele si abilitatile necesare.Este evident ca aceasta nu este o criza obisnuita si nu exista un ghid de urmat in astfel de situatii. Acum este momentul ca liderii de afaceri sa arate empatie si flexibilitate intr-un mediu in care deciziile trebuie luate rapid. Recomandarile mele pentru liderii de afaceri sunt sa asculte in mod activ, sa fie informati, sa vada ce fac altii fara sa petreaca prea mult timp in detaliu, intrucat procesul de luare a deciziilor ar trebui sa fie rapid, apoi sa actioneze in consecinta.De asemenea, nu ar trebui sa le fie teama sa comunice prea mult cu angajatii, clientii si furnizorii intr-o maniera transparenta si echilibrata, evitand caile extreme: excesiv de optimiste sau negative.