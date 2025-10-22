O țară europeană oferă un sprijin financiar de 2.500 de euro, inclusiv tinerilor din România, pentru obținerea permisului de conducere pentru camioane. Cât câștigă un șofer de TIR

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 10:30
98 citiri
O țară europeană oferă un sprijin financiar de 2.500 de euro, inclusiv tinerilor din România, pentru obținerea permisului de conducere pentru camioane. Cât câștigă un șofer de TIR
Italia sprijină tinerii care doresc să devină șoferi de camion FOTO Pixabay

Italia lansează un program care oferă tinerilor între 18 și 35 de ani, rezidenți UE, un sprijin financiar de până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului profesional de conducere pentru camioane și autobuze. Măsura, denumită „Bonus Patente”, are scopul de a combate criza acută de șoferi din țară și este deschisă atât cetățenilor italieni, cât și românilor și altor cetățeni europeni.

Cererile se pot depune online, iar voucherul digital primit poate fi utilizat timp de 18 luni la o școală auto autorizată. Programul acoperă 80% din costurile de formare și are un buget total de 4,7 milioane de euro. Salariile șoferilor de TIR în Italia variază între 1.500 și 3.500 de euro net lunar, în funcție de experiență și traseu, completate de bonusuri și indemnizații, arată Gândul.ro.care citează Virgilio.it.

Cererile pot fi depuse online începând cu 20 octombrie, iar măsura se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Programul este deschis nu doar cetățenilor italieni, ci și românilor și altor cetățeni europeni, precum și străinilor cu permis de ședere valabil și reședință legală în Italia.

Cum se obține sprijinul

Aplicațiile se depun pe platforma oficială a Ministerului Infrastructurii și Transporturilor, accesibilă prin sistemele SPID, CIE (Cartea de Identitate Electronică) sau CNS (Cardul Național de Servicii). După completarea formularului, beneficiarii primesc un voucher digital ce poate fi folosit în termen de 18 luni la o școală auto autorizată de minister.

Pentru a solicita bonusul, aplicanții trebuie să prezinte documente standard, precum act de identitate, cod fiscal, certificat de rezidență, dovada înscrierii la o școală auto acreditată și, pentru persoanele din afara UE, permis de ședere valabil. Bonusul se poate folosi o singură dată și nu ține cont de venitul familiei, făcându-l accesibil aproape tuturor tinerilor eligibili.

Salariul șoferilor de vehicule grele din Italia aflați la început de drum variază între 1.300 și 1.400 de euro, însă șoferii experimentați pe rute internaționale pot ajunge la 2.500 – 3.500 de euro net lunar.

Pe lângă salariu, contractele colective din sectorul transporturilor prevăd indemnizații de deplasare de până la 40 de euro pe zi, bonusuri de productivitate, precum și rambursări pentru cazare și masă. În plus, unele companii oferă asigurări medicale, cazare și programe de formare continuă pentru a atrage și păstra personalul calificat.

...citeste mai departe despre "O țară europeană oferă un sprijin financiar de 2.500 de euro, inclusiv tinerilor din România, pentru obținerea permisului de conducere pentru camioane. Cât câștigă un șofer de TIR" pe Ziare.com

Parlamentul European a schimbat major regulile pentru șoferii din UE. Dispoziții stricte pentru începători și alte modificări ale normelor rutiere
Parlamentul European a schimbat major regulile pentru șoferii din UE. Dispoziții stricte pentru începători și alte modificări ale normelor rutiere
Parlamentul European a aprobat o revizuire majoră a normelor rutiere, care introduce permise de conducere digitale, perioade de probă pentru șoferii începători, controale medicale obligatorii...
Comisia Europeană are un plan de reducere a prețurilor la energie pentru țările membre. Cum ar trebui folosită piața unică pentru a concura cu țările non-UE
Comisia Europeană are un plan de reducere a prețurilor la energie pentru țările membre. Cum ar trebui folosită piața unică pentru a concura cu țările non-UE
Comisia Europeană a anunțat un plan de a-și intensifica efortul de a reduce prețurile la energie și de a sprijini consumatorii industriali și casnici, în contextul în care prețurile în...
#soferi camion, #TIR, #permis auto, #Sprijin, #finantare, #Italia , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0832 RON

-0.0058

1 USD = 4.3742 RON

0.0110
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum s-a îmbogățit o învățătoare dintr-o mică afacere care nu a costat-o nimic: "Averile se găsesc în nișe"
  2. O companie multinațională din industria alimentară, cu unități de producție și în România, anunță că va concedia 16.000 de angajați
  3. Motivele pentru care un mecanic cu zeci de ani experiență nu și-ar cumpăra niciodată o mașină electrică. "Este cea mai mare loterie"
  4. Trump, stupefiat de colosul cu un miliard de locuitori, lovit de el: Prăbușire bruscă a afacerilor americane
  5. Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
  6. Accidentul mortal din Berceni. Verdictul pilotului Vali Porcișteanu: „Șoferul nu știa ce se întâmplă în jurul lui”
  7. O țară a pus mâna pe o bogăție uriașă, într-un ritm rapid: A uimit lumea, cumpărând 2.200 de tone dintr-un material scump
  8. SUA primesc o veste îngrozitoare despre o superputere: Are o rețea mondială prea mare pentru ca Trump să o destrame
  9. Angajații unei fabrici din România și-au primit salariile restante după zece ani. Cea mai mare sumă depășește 167.000 de lei
  10. Modificarea examenului auto pe care o propune un campion de raliuri: „Condusul de mașini nu e pentru toată lumea”