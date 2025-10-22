Suma uriașă câștigată de un șofer de Bolt, după o lună în care a lucrat 12 ore pe zi. "Bani se fac, doar trebuie să îți placă să muncești"

Un șofer Bolt din București a dezvăluit cât de profitabil poate fi să lucrezi în ridesharing, după o lună de muncă intensă. În mesajul său, acesta vorbește despre orele lungi, provocările de pe traseu și numărul mare de curse efectuate, arătând că, pentru cei care își doresc să muncească, activitatea poate fi o sursă consistentă de venit, chiar și în contextul economic actual.

Șoferul a publicat pe un grup de Facebook un calcul complet al veniturilor și cheltuielilor sale, explicând cât se poate câștiga lunar în acest domeniu și cât efort presupune, arată Gândul.ro.

„Înainte să fac ridesharing, toată lumea îmi spunea că nu se merită, că lucrezi pe gratis, că nu se mai merită și așa mai departe. Le e frică că le luați pâinea fraților. Da, e drept, suntem foarte mulți și nu e bine, dar asta e problema statului? Să se scoată legi de limitare de licențe cum e oriunde în afara României. Nu vă mai mâncați între voi precum câinii. Numai în țara asta ne mâncâm unii pe alții că aici toată lumea e deșteaptă și descurcăreață. Fiți mai uniți! Nu noi suntem problema, ci conducerea”, susține șoferul.

Acesta e de părere că se pot câștiga bani frumoși din ridesharing, dacă ești dispus la multe ore de muncă.

"Bani se fac, doar trebuie să îți placă să muncești. Într-adevăr sunt 11-12 ore pe zi, fără pauze. Acum fiecare după nevoi. Și am plătit carte de muncă, 1.900 de lei, chirie 3.400 de lei și flota 2.030 lei. Pe lângă asta nu pot spune că a fost de lucru constant. Am și stat degeaba câte 10 minute între curse. Plus că nu știam orașul și am condus doar cu Waze, care te mai învârte un 20% extra. În ultima zi a intrat colantarea 1.750 de aia se duce-n +2000 de lei. Am făcut undeva la +900 de curse”, a scris românul pe Facebook.

Astfel, după o lună de muncă în ridesharing, șoferul de Bolt a câștigat suma brută de 26.077,45 de lei, din care s-au scăzut cheltuielile în cuantum de 5.703,8 lei și a rămas „în mână” cu suma de 20.373.65 de lei.

