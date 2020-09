VTEX a fost numit "Lider" in raportul IDC MarketScape: Worldwide B2C Digital Commerce Platforms 2020 Vendor Assessment

* VTEX are clienti din eCommerce in peste 50 de tari si sustine mai mult de 200 de marketplace-uri la nivel global* Cei mai mari clienti B2C ai VTEX proceseaza anual 6,6 milioane de comenzi prin platforma VTEX , prima si singura solutie complet integrata de comert, marketplace si Order Management System (OMS) din lume, este pozitionata ca lider, in cel mai recent clasament IDC MarketScape: Worldwide B2C Digital Commerce Platforms 2020 Vendor Assessment, ce analizeaza o varietate de furnizori de solutii de comert digital si modul in care acestia sprijina comerciantii B2C.IDC pozitioneaza VTEX ca lider la nivel mondial in randul furnizorilor de platforme de comert digital. Raportul IDC MarketScape ofera companiilor o vedere de ansamblu asupra competentelor competitive ale furnizorilor din domeniul IT&C pe o anumita piata si, potrivit acestuia, companiile care vor sa inglobeze atat capabilitati B2C, cat si B2B sau Marketplace, si care vor sa se diferentieze in piata prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, ar trebui sa ia in considerare VTEX.Raportul IDC vine la mai putin de o luna dupa ce Gartner plasa VTEX in randul companiilor vizionare in raportul Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce, confirmand, inca o data, ca VTEX are o intelegere complexa asupra industriei in care activeaza, potential pentru a produce schimbari de impact si anticipeaza corect evolutia pietei, fiind solutia potrivita pentru nevoile clientilor in materie de comert, atat pe segmentul B2C, cat si B2B."Pandemia nu doar ca a accelerat transformarea digitala, dar a si schimbat comportamentul si obiceiurile de cumparare. Telul nostru este sa ajutam comerciantii sa se adapteze rapid la aceste schimbari de piata prin echiparea acestora cu o platforma completa si moderna, ce acomodeaza usor modelele de afaceri B2B si B2C. Pozitionarea in randul companiilor lider in industria de profil este o performanta importanta si o certificare a eforturilor noastre continue", spune Cristi Movila, Growth Leader pentru Europa Centrala si de Est la VTEX.VTEX are clienti din domeniul comertului digital in peste 50 de tari si sustine mai mult de 200 de marketplace-uri la nivel global. Cei mai mari clienti B2C ai VTEX proceseaza anual 6,6 milioane de comenzi prin platforma.Raportul IDC MarketScape scoate in evidenta trei puncte forte ale VTEX:Platforma VTEX este construita pe o arhitectura moderna, bazata pe API-uri si microservicii, ce ofera flexibilitate comerciantilor atunci cand isi construiesc magazinele online sau marketplace-urile;Platforma de comert colaborativ VTEX ofera un modul de marketplace ce permite comerciantilor sa administreze propriul marketplace online si sa vanda in magazinele virtuale ale altor comercianti. Potrivit raportului, clientii intervievati de IDC au mentionat ca sunt interesati de oportunitatile de dezvoltare oferite de modelul de marketplace;Conform raportului, clientii VTEX apreciaza client service-ul oferit ca fiind deasupra mediei."Abordarea VTEX, axata pe comert colaborativ, scoate in evidenta compania, contribuind la pozitionarea in randul liderilor industriei obtinuta in cadrul raportului", spune Jordan Jewell, Research Manager la IDC si autor al raportului. "In plus, cu functionalitatea de marketplace, VTEX ofera comerciantilor sansa de a beneficia de o gama variata de modele de afaceri pe aceeasi platforma, venind astfel in sprijinul dezvoltarilor viitoare".Pentru mai multe informatii despre VTEX, capacitatile sale de comert si marketplace si activitatea derulata cu unele dintre cele mai mari branduri din lume, accesati www.vtex.com.VTEX este prima si singura solutie complet integrata de comert, marketplace si Order Management System (OMS), din lume, care unifica experientele utilizatorilor pe toate canalele, intr-o singura solutie completa, destinata companiilor medii si mari.VTEX ajuta companiile din retail, productie, distributie, vanzare cu amanuntul, supermarketuri, farma si alte piete verticale sa vanda mai mult, sa opereze mai eficient, sa scaleze fara probleme si sa livreze clientului o experienta remarcabila. Arhitectura moderna, pe baza de microservicii, precum si expertiza solida de afaceri si instrumentele de dezvoltare permit companiei sa asigure viitorul afacerilor clientilor VTEX si sa ii degreveze de actualizarile software. Marci foarte importante, inclusiv Sony, Walmart, Whirlpool, Coca-Cola, Stanley Black & Decker, Samsung, Carrefour si Nestle, si inca peste 3.000 de clienti activi in 50 de tari, au incredere ca VTEX va accelera si va asigura transformarea comertului lor.Pentru a afla mai multe informatii, accesati www.vtex.com. Modelul IDC Marketscape de evaluare a furnizorilor este menit sa ofere o vedere de ansamblu asupra competentelor competitive ale furnizorilor din domeniul IT&C pe o anumita piata. Metodologia de cercetare utilizeaza un procedeu riguros de notare, bazat atat pe criterii calitative, cat si pe criterii cantitative, rezultand intr-o singura ilustratie grafica a pozitiei fiecarui furnizor pe o anumita piata. IDC MarketScape ofera un cadru clar in care produsele si serviciile, capacitatile si strategiile, precum si factorii de succes actuali si viitori ai furnizorilor de IT si telecomunicatii se pot compara intr-un mod relevant. De asemenea, acest cadru ofera cumparatorilor de tehnologie o evaluare completa a punctelor forte si a punctelor slabe ale furnizorilor actuali si viitori.