Privarea de somn cauzata de lumina albastra - Cum iti poate afecta sanatatea?

Somnul este important si trebuie sa fie de calitate. De fapt, calitatea somnului conteaza mai mult decat durata acestuia. Daca va aflati intr-o stare de oboseala, probabil ca aceasta este creata de lipsa cronica de somn. Asta se datoreaza unui somn agitat si de aceea apare o stare de somnolenta puternica in timpul zilei si un risc mai mare de a dezvolta boli grave, legate de stilul de viata, cum este obezitatea si diabetul.Lumina albastra de la ecranul dispozitivelor digitale (cum este smartphone-ul sau laptopul) este una dintre cauzele somnului slab. Multi oameni isi verifica smartphone-ul chiar inainte de a dormi, iar asta le suprima secretia de, ce provoaca somnolenta. Prin urmare, ei pot avea probleme legate de odihna, vor adormi mai greu. Lumina albastra este cauza faptului ca pot avea dificultati in a adormi si chiar pot sta treji pe o durata de timp nedorita, cand ar trebui sa se odihneasca.Melatonina este puternic afectata de lumina albastra si, din pacate, cantitatea de melatonina secretata in timpul zilei este relativ mica, deci la acesti oameni scad sansele de a avea un somn sanatos, normal pentru o viata linistita. Pentru a dormi mai mult si mai bine, ei trebuie sa evite expunerea la lumina albastra inainte de a merge la culcare. In plus, ar putea folosicand stau in fata ecranelor dispozitivelor digitale (laptop, tableta, smartphone si chiar televizor).Prin purtarea de ochelari de protectie calculator pentru ochi se obtin beneficii valoroase, cum ar fi:* se protejeaza vederea de lumina albastra de la ecranele digitale* se previne oboseala oculara, durerea de cap si ameteala* se favorizeaza ritmul corect somn-veghe, care ar putea fi afectat de lumina albastra* se previne imbatranirea prematura a ochiului* se reduce riscul de patologii oculare, indeosebi retiniene.Conceputi special pentru protejarea vederii,va permit sa vedeti clar, chiar si atunci cand cititi pe calculator intr-o zona mai intunecata a camerei. Ochelarii reduc stralucirea ecranului si ofera protectie adecvata ochilor impotriva luminii albastre. In plus, cu ajutorul lentilelor speciale se previn si alte simptome cum ar fi oboseala ochilor, tulburarile de somn, senzatia de umeri rigizi si durerile de cap.Lumina albastra este un dusman al ochilor, ea poate afecta vederea in timp. Cercetatorii au identificat o tulburare de ochi, care este legata de utilizarea prelungita a computerului. Este vorba de sindromul vederii computerizate, care produce disconfort ocular si daune vederii. Expunerea exagerata la ecranul digital , fara pauze, poate duce la stari neplacute, cum ar fi cele de oboseala oculara, senzatie de ochi uscati, dureri de gat, de umeri sau la coloana vertebrala. Oboseala oculara poate creste riscul de miopie - o afectiune de care sufera aproximativ 50% din populatie. Cresterea miopiei poate avea consecinte grave, cum ar fi dezvoltarea unor boli de ochi: glaucom, tulburari ale retinei, rupturi ale retinei.Pentruse recomanda evitarea luminii slabe, a luminii monocromatice, mentinerea unei posturi corecte la PC, purtarea de ochelari pentru protectia ochilor impotriva luminii albastre.Expunerea la lumina albastra poate afecta si pielea, producand imbatranirea tesutului tegumentar, deshidratarea cutanata,si a hiperpigmentarii. Pielea are nevoie de creme bogate in vitamine (A,C si E) si antioxidanti, pentru a face fata atacului nociv al radicalilor liberi.De asemenea, pentru a avea pielea frumoasa este important si somnul, cel putin 8 ore pe noapte. Cercetatorii spun ca procesele de regenerare celulara sunt declansate in timpul noptii. Somnul intre orele 23:00 si 02:00 este esential, atunci regenerarea pielii atinge varful maxim de activitate. Daca dormiti mai putin, atunci lipsa de somn va inhiba acest proces natural al pielii. Alti factori de risc ai imbatranirii premature a pielii sunt stresul si anumite probleme legate de inaintarea in varsta.