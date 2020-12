Ghidul Incepatorului: Cum sa vinzi pe Amazon?

Alte beneficii

De cati bani ai nevoie pentru a incepe sa vinzi pe Amazon?

Cum poti incepe o afacere Amazon FBA?

Cuvinte de incheiere

Amazon este o platforma populara atat pentru vanzatori, cat si pentru cumparatori. Pentru a face fata cerintelor in crestere ale vanzatorilor, Amazon a lansat serviciul FBA. Acest serviciu permite vanzatorilor sa valorifice puternica retea de distributie a platformei si baza de clienti pentru a-si realiza visul de afaceri. Pentru comerciantii cu amanuntul, Amazon este cea mai populara platforma.FBA inseamna "Fulfillment by Amazon", ceea ce inseamna ca Amazon va stoca produsele tale in inventarul Amazon, va indeplini comenzile si va oferi servicii pentru clienti. Daca doresti sa utilizezi serviciul Amazon FBA, trebuie sa creezi un cont de vanzator Amazon si sa adaugi FBA la contul tau. Este important sa configurezi afacerea in conformitate cu cerintele Amazon.Poti sa creezi listele de produse si inventarul sau sa integrezi datele de inventar in platforma Amazon. Pregatesti produsele care urmeaza sa fie livrate si trimiti produsele in depozitul Amazon. Cand clientul plaseaza comenzi, Amazon FBA va indeplini comenzile si va trimite clientilor toate informatiile de expediere si urmarire necesare. Serviciul clienti 24/7 este disponibil atat pentru vanzatori, cat si pentru clienti.In calitate de vanzator, te vei elibera de procesele comenzilor: de inventar, ambalare si expediere. Acest sistem inseamna ca este destul de usor sa incepi. Modelul robust FBA de la Amazon accepta si iti permite sa iti scalezi afacerea si la nivel global. In plus, daca esti vanzator Amazon FBA, esti calificat pentru transport gratuit la comenzi de peste 25 USD la carti si 49 USD la toate celelalte articole.In plus, te califici pentru programul Amazon Prime si acest lucru le va oferi clientilor servicii de transport gratuit. Taxa Amazon FBA este destul de rentabila in comparatie cu alte centre de indeplinire a comenzilor. In plus, ai permisiunea de a vinde pe diferite canale cu programul Amazon FBA. Poti vinde pe eBay, pe magazinul tau online si in alte locuri de pe piata in afara de Amazon.Acest lucru depinde de o multime de factori diferiti, dar chiar daca ai o suma mica de bani, poti obtine unele produse si poti incepe o afacere Amazon FBA. Incepe cu un cont individual si apoi treci la un cont Pro cand vanzarile incep sa creasca. Gasirea produselor profitabile este cheia si apoi reinvestirea profiturilor.Daca vrei un business nou si usor de administrat din orice parte a lumii si care sa aiba profituri considerabile, atunci afacerea Amazon este pentru tine. Dar pentru asta trebuie sa inveti cum sa-ti lansezi propriul produs pe Amazon si cum sa faci din asta o afacere durabila. Ghidul Gratuit Amazonienii StepUp detaliaza acest lucru in detaliu si parcurge toate etapele vitale pentru a deveni un vanzator de succes. Daca vrei sa iti incepi afacerea, ghidul acesta este perfect pentru a afla mai multe despre o afacere Amazon. Vei descoperi cum sa vinzi online produse fabricate in Asia pe piata Amazon din SUA. Alex Eftimie business coach este alaturi de antreprenori, proprietari de afaceri si profesionisti. Printr-un business coach vei reusi mai usor sa afli ce este important pentru tine si ce ai de facut pentru a-ti atinge obiectivele.Daca te decizi sa incepi propria afacere pe Amazon folosind ghidul despre care am discutat mai sus si duci pana la capat cursul, vei primi din partea lui Alex Eftimie 6 sedinte gratuite de coaching si multe materiale ajutatoare.