Cum alegi cel mai bun hosting si cum faci un site web eficient pentru afacerea ta, in 2021

1. Alege un nume de domeniu bun si tipul de gazduire potrivit

2. Foloseste una din cele mai bune platforme software

3. Alege platforma de comert electronic potrivita

4. Interfata site-ului web trebuie sa creeze o impresie pozitiva

5. Optimizarea site-ului web si instalarea de instrumente pentru webmasteri

Pentru a obtine un site web, trebuie cel dintai sa cumperi uncat mai scurt posibil, usor de scris, care sa transmita un sens utilizatorilor, evitand numerele si cratimele, folosind extensia de domeniu adecvata. Cea mai potrivita este extensia, comparativ cusau altele.Bannerul principal al paginii de pornire si bannerele ulterioare trebuie sa aiba un text introductiv in partea de sus, prin care descrie cine esti si ce faci. Meniurile de navigare principale si cele de subsol trebuie sa aiba acces la pagina "Despre noi".De obicei, oamenii isi cumpara nume de domeniu atunci cand aleg si solutia de gazduire web. In prezent exista oferte de gazduire avantajoase in piata , din care poti alege o solutie care este potrivita pentru nevoile tale. Costul pentru serviciile de gazduire depinde de tipul de tehnologie si asistenta ales. Poate fi:, care este cel mai ieftin, dar performanta site-ului poate fi afectata avand in vedere ca serverul este partajat, cand site-ul functioneaza cel mai optim, dar costul este mai mare(Server Virtual Privat), care este un upgrade de la gazduirea partajata.Chiar daca gasesti oferte de gazduire la pret redus, asigura-te ca furnizorul ofera asistenta prin telefon, chat si e-mail, astfel incat sa poti fi ajutat rapid atunci cand intervine o problema. Interfata de server trebuie sa fie usor de utilizat, precum este cPanel.Unbun te va ajuta sa iti intretii usor site-ul. Cele mai populare sunt:- este gratuit, simplu de instalat, recomandat pentru intreprinderile mici- care este mai sigur decat WordPress, dar are mai putine optiuni de plugin si teme- este excelent pentru un site simplu sau blog, pentru cei care au un buget redus; la acest serviciu te abonezi lunar sau anual, el include in pachet proiectarea si dezvoltarea site-ului, intretinere software, nume de domeniu, securitate SSL, asistenta 24/7, gazduire nelimitata- care este asemanator cu Squarespace, dar mai usor de utilizatsiAceasta este importanta, deoarece ofera tehnologia adecvata pentru a vinde bunuri si servicii. Cele mai populare platforme de comert electronic pentru intreprinderile mici sunt:transforma site-ul WordPress intr-un magazin onlineeste o platforma bazata pe cloudofera optiuni internationale de comert electroniccare ofera o optiune de abonament la comertul electroniceste foarte usor de utilizat, are o extensiePentru a obtine rezultatele dorite, trebuie sa fii sigur ca, cu fonturi ce sunt clare si usor de citit, si ca se incarca rapid. Nu uita sa te asiguri ca informatiile de contact sa fie usor de gasit!Optimizarea ajuta la indexarea si clasificarea site-ului in mod corespunzator si afisarea lui utilizatorilor in motoarele de cautare. Daca site-ul are, atunci el va aparea pe paginile cu rezultatele motorului de cautare.Pentru asta sunt necesare: implementarea continutului optimizat, detinerea unui certificat SSL, existenta de backlink-uri valoroase, viteza de incarcare cat mai rapida, folosirea linkurilor interne, utilizarea retelelor sociale (Facebook, Pinterest, Twitter) si asa mai departe.Instrumentele de webmasteri va ajuta sa analizati traficul si performanta site-ului, vizitatorii pe site, rata de respingere, erorile de accesare, timpul mediu petrecut de utilizatori pe site si multe alte date valoroase, care va vor ajuta sa luati cele mai bune decizii cu privire la imbunatatirea experientei vizitatorilor.