Cand ai nevoie de o agentie de marketing pentru promovarea business-ului tau in online?

Etapa I - Constientizarea nevoii activitatii online si delegarea sarcinilor

Etapa II - Startul comunicarii online si obtinerea rezultatelor neadaptate nevoilor

Etapa III - Apelarea la o agentie de marketing si dezvoltarea unei strategii de comunicare

Freelancer vs. agentie de marketing integrata

Cum te pregatesti sa lucrezi cu o agentie de marketing?

Indiferent daca organizatiile se adreseaza unui segment de piata B2B (clientii lor fiind astfel firmele) sau B2C (clientii acestora fiind persoanele fizice), online-ul este un mediu in care clientii potentiali activeaza, consuma continut si, deseori, iau decizii de cumparare. Incepand cu retelele sociale, campanii de informare specifica si de educare sau cumparaturile realizate online pe site-urile de eCommerce, mediul digital ofera numeroase oportunitati de dezvoltare pentru business-uri.In functie de etapa in care un antreprenor se afla cu business-ul sau, acesta poate apela la specialisti care sa-l ajute sa se promoveze online si sa genereze lead-uri si vanzari.Daca in etapa initiala cei mai multi dintre antreprenori incearca sa utilizeze resursele personale, ulterior realizeaza ca timpul lor este limitat, ocupat de multiple actiuni operationale si aspecte centrale de business, precum fluxurile de lucru, partenerii, clientii, angajatii, etc. In acest context, ei apeleaza deseori la freelanceri sau persoane din interiorul companiei, care sa le ia o parte din sarcini: postari pe Facebook, realizare de articole, campanii PPC sau monitorizare si adaptare website.Aceasta este etapa in care sunt testate idei si alocate bugete de promovare. Inevitabil, in momentul de fata sunt realizate greseli de comunicare, dar, cu toate acestea, sunt obtinute anumite rezultate vizibile. Mai mult decat atat, compania se dezvolta datorita timpului recuperat de antreprenori prin delegarea sarcinilor.In scurt timp, apare o nevoie clara de dezvoltare a unei strategii de comunicare online, fundamentata pe directiile de business si obiectivele de crestere ale companiei. In acest moment se constientizeaza necesitatea de a avea o echipa integrata de specialisti, care sa detina cunostintele si experienta necesara pentru a urmari atingerea obiectivelor si a realiza o comunicare online adaptata." spune Valentin Bolboaca, managerul agentiei de marketing online Klain, din Cluj-Napoca Inainte de toate, ar trebui sa definim termenii de freelancer si agentie de marketing, pentru a intelege mai bine specificul lor si diferentele dintre acestea.Un freelencer este o persoana specializata pe un domeniu sau pe un segment din comunicarea online de care o firma are nevoie (Facebook, campanii PPC, copywriting, content marketing, etc.) si care lucreaza pe cont propriu.O agentie de marketing este o echipa formata din mai multe persoane, fiecare dintre acestea fiind specializate pe cate un segment, condusa de catre un manager de marketing.Inca de la inceput, inainte de a apela la o agentie de marketing este nevoie sa iti cunosti directiile de dezvoltare a business-ului tau si obiectivele pe care vrei sa le atingi, atat pe termen scurt, cat si lung.Aceste aspecte vor fi principalele lucruri pe care un om de marketing le va solicita in primele discutii. Cu cat poti sa-i oferi acestuia mai multe informatii, cu atat perioada initiala a proiectului se va desfasura mai eficient.Este necesar astfel sa-ti cunosti indeaproape business-ul inainte a solicita altcuiva sa realizeze acest lucru. Construieste cu atentie obiectivele de viitor, contureaza-ti directiile pe care doresti sa le urmaresti in mediul online, ramanand in acelasi timp deschis la sugestiile viitoare ale agentiei de marketing.Bugetul alocat este un alt aspect important pe care trebuie sa-l definesti inainte de a incepe un proiect de marketing. Costurile vor fi diferite in functie de colaborarea pe care o urmezi. In cazul unei agentii, investitia va fi de obicei mai mare in comparatie cu un freelancer. Avantajul este insa ca vrei primi un serviciu complet, in cadrul proiectului tau fiind implicate cel putin 3 persoane cu experienta, specializate pe domeniul lor.Indiferent cu cine alegi sa lucrezi, este imperativ sa ai o marja de buget stabilita inainte de inceperea proiectului. Astfel, persoanele cu care colaborezi vor putea realiza o evaluare in detaliu a celor mai eficiente servicii pentru business-ul tau, in limitele decise.In concluzie, decizia inceperii colaborarii cu o agentie de marketing trebuie bazata pe obiectivele business-ului tau. Daca esti la inceput de drum si dispui de un buget minim, dar iti doresti sa ai o comunicare online de baza, poti alege un freelancer. In schimb, daca ai directii bine stabilite, doresti sa-ti imbunatatesti activitatea online, vrei sa dezvolti o strategie de marketing pe baza careia sa-ti cresti brand awareness-ul si sa obtii lead-uri din mediul digital, atunci o agentie de marketing este alegerea potrivita.