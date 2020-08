Ultrabook - toate motivele pentru care ar trebui sa-l alegi

Prima si cea mai importanta caracteristica a unui Ultrabook tine de aspectul unui dispozitiv de acest fel. Modul in care arata un Ultrabook te va face sa te indragostesti pe loc de acesta si sa-ti doresti sa-l folosesti cat mai curand, la birou, acasa sau oriunde altundeva. Esti curios sa afli de ce?Pentru ca un Ultrabook se mai diferentiaza de restul tipurilor de laptopuri prin greutatea foarte mica, ceea ce il face potrivit pentru freelanceri, care prefera sa lucreze intr-o cafenea, sau pentru oameni din vanzari, care au de facut zilnic prezentari la birourile potentialilor clienti.Cantarind pana la doua kilograme, un Ultrabook nu are nevoie de o geanta speciala, pentru ca poate fi purtat chiar si intr-o poseta mai incapatoare. Iar vestile bune nu se opresc aici! Dimensiunile unui Ultrabook te vor convinge ca acest tip de laptop este perfect pentru tine, daca preferi dispozitivele subtiri,de pana la doi centimetri.In ceea ce priveste tastatura, un Ultrabook se diferentiaza de celelalte modele de laptopuri prin taste micute si compacte, de cele mai multe ori iluminate si foarte placute la atingere.E posibil ca trecerea de pe un laptop obisnuit pe un Ultrabook sa aiba nevoie de putina acomodare, intrucat memoria musculara iti va dicta sa tastezi mult mai "larg", cu degetele mai rasfirate. Dupa cateva sesiuni de scris pe un Ultrabook, te vei obisnui cu noua asezare a tastelor si vei putea tasta din nou, pastrand ochii doar in monitor.O alta diferenta intre un laptop din alte game de produse si un Ultrabook este ca acesta din urma poate oferi o autonomie mai mare. Concret, bateria unui Ultrabook iti va permite mult mai multe ore lucrate din fata monitorului.In mod normal, un Ultrabook incarcat complet va rezista cel putin sase ore departe de o priza. Totusi, la acest capitol intalnim si un dezavantaj, acela ca acumulatorul unui Ultrabook nu poate fi intotdeauna inlocuit, fiind integrat pentru a ocupa cat mai putin spatiu in cele mai multe dintre cazuri.Pentru a stoca datele de care ai nevoie, Ultrabook-urile folosesc SSD-uri, ceea ce le face foarte potrivite pentru un acces rapid la informatiile tale.Procesoarele acestui tip de laptopuri nu sunt mai vechi de a treia generatie de Intel, iar placile grafice sunt integrate in cele mai multe cazuri, tocmai pentru ca producatorii Ultrabook-urilor au preferat sa reduca din dimensiunea acestor dispozitive.Tot din considerentul reducerii dimensiunilor, cele mai multe dintre Ultrabook-uri au porturi in miniatura, ceea ce inseamna ca vei avea nevoie de tot felul de adaptoare pentru a atasa diverse cabluri sau alte gadgeturi. Un Ultrabook nu are unitate optica, asa ca vei putea folosi doar stick-urile.Practic, termenul de Notebook defineste un laptop obisnuit. Prima si cea mai importanta diferenta intre un Notebook si un Ultrabook este reprezentata de pret. Varianta din urma presupune o investitie mai mare, de peste 3.500 lei, in vreme ce pentru un laptop cu specificatii de baza preturile pot incepe de la 2.000 lei.In plus, un Notebook iti va putea oferi o performanta net superioara unui Ultrabook. Totusi, portabilitatea ultimului este un avantaj de care, cel mai probabil, vei vrea sa te folosesti.Noi iti recomandam sa alegi un, pentru o experienta tehnologica exceptionala.Decizia iti apartine si, in speranta ca ti-am venit in ajutor cu informatii importante, iti dorim spor la cumparaturi!