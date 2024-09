Instagram dezminte intentia de a vinde fotografiile utilizatorilor

Serviciul Instagram, detinut de reteaua de socializare Facebook, a emis un punct de vedere cu privire la acuzatiile facute in urma cu o zi, potrivit carora fotografiile utilizatorilor ar urma sa fie folosite in scop comercial.

Prin intermediul unei postari facute pe blogul oficial al Instagram, cofondatorul serviciului, Kevin Systrom vorbeste despre noua versiune a politicii de confidentialitate pe care reteaua a reusit sa o conceapa. Acesta precizeaza ca noile termene si conditii de functionarea a Instagram vor intra in efect in treizeci de zile de la anuntarea acestora.

Conform postarii de pe acest blog, Systrom explica faptul ca politica de confidentialitate a Instagram a fost prost inteleasa, generand speculatii din partea presei internationale. Totodata, cofondatorul serviciul fotografic precizeaza ca este de datoria Instagram sa faca lumina in aceasta problema, pentru a scoate utilizatorii din confuzia creata.

Cu toate acestea, semnatarul postarii de pe blogul oficial al Instagram recunoaste ca, la fel ca si orice alta afacere, Instagram a fost creat pentru a se putea autosustine din punct de vedere financiar.

Cat despre acuzele potrivit carora Instagram ar urma sa vanda fotografiile uzilizatorilor pentru a obtine profit , aparute la nivel international in presa, Kevin Systrom sustine ca acestea sunt false.

"Intentionam sa revizuim noile termene si conditii de functionare si ne dorim sa experimentam cu un tip inovativ de advertising care pare potrivit pentru Instagram. In schimb acest lucru a fost interpretat gresit, si s-a inteles ca noi urmeaza sa va vindem fotografiile fara niciun fel de compensatie. Acest lucru nu este adevarat si este greseala noastra ca limbajul folosit de noi in noile termene si conditii de functionare au fost interpretate intr-un mod eronat. Pentru ca totul sa fie clar, nu intentionam sa va vindem fotografiile. Momentan lucram la revizuirea limbajului folosit in politica de confidentialitate pentru a fi siguri ca acest lucru este clar inteles", se arata in postarea de pe blogul oficial al Instagram, semnata de cofondatorul Kevin Systrom.

Serviciul Instagram apartine retelei de socializare Facebook. Reteaua a preluat, pentru un miliard de dolari, compania care a dezvoltat aplicatia pentru smartphone-uri Instagram, prin care utilizatorul poate modifica fotografii si le poate publica pe retelele de socializare.

Ads