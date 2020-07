Google Meet - Ce este si cum initiezi un apel video

Pentru a raspunde nevoilor utilizatorilor, Google a decis sa creeze o aplicatie care sa indeplineasca toate cerintele lor cu privire la apelul video. Hangouts Meet iti permite sa efectuezi apeluri video cu utilizatorii, fara a fi necesar sa instalezi un software pe computer sau pluginuri suplimentare pentru browser.Apelurile video Google Meet sunt posibile in versiunea gratuita a aplicatiei, precum si in cea platita, G Suite , aceasta din urma fiind potrivita pentru companii si organizatii. G Suite este disponibil in trei planuri: Basic, Business si Enterprise. Planurile difera in functie de tipul si versiunea aplicatiilor pe care le ofera.De exemplu, versiunea Basic ofera 30 GB spatiu de stocare in cloud, in timp ce versiunile Business si Enterprise ofera spatiu nelimitat. Pachetul gratuit iti permite sa vorbesti cu 10 persoane pe Google Meet, in timp ce planul Basic, platit, extinde posibilitatea de interactiune cu pana la 100 de persoane. Versiunea Business permite participarea a 150 de utilizatori la intalnire, iar versiunea Enterprise ajunge pana la 250 sau chiar 100.000 cu streaming live.Crearea de intalniri este foarte simpla si o poti face in mai multe moduri. Prima modalitate este sa accesezi meet.google.com. De acolo, click pe Incepe o intalnire sau Introdu codul intalnirii. In pasul urmator, introduci numele sedintei, de ex. "Prezentare generala a bugetului pentru 2021" si click pe urmatorul. Vei vedea o fereastra in care, dupa ce ai pornit camera si ai permis accesul browserului, va aparea pe ecran imaginea capturata de camera frontala.Faceti click pe "alaturati-va" si va aparea o fereastra cu optiunea de a invita participantii la conversatie. Poti trimite participantilor un link de acces, care arata astfel: meet.google.com/ikg-wbxq-dkr. Cand il acceseaza, vor fi directionati direct in camera cu apelul video. O alta modalitate de a invita persoane este cu un simplu click pe Adaugare persoane, pentru a le invita folosind numele sau adresele de e-mail.Apasand butonul Mute din partea de jos a ferestrei, Google Meet iti ofera optiunea de a opri sunetul sau camera.Cu un click pe pictograma "oameni" din coltul din dreapta sus, va aparea o lista de participanti. De acolo, poti invita mai multe persoane la intalnire. In calitate de organizator, poti muta participantii individual.Un alt mod este de a crea un eveniment in Google Calendar este accesand calendar.google.com. Poti crea un nou eveniment facand click pe butonul Creare din coltul din stanga sus, apoi ajusteaza mai multe optiuni si selecteaza Adaugati o conferinta video.Poti trimite participantilor un link la evenimentul Calendar sau ii poti adauga direct la eveniment, permitandu-le sa primeasca notificari prin e-mail.In mod similar, poti crea evenimente in Google Calendar direct din Gmail. Dupa primirea unui mesaj, trebuie doar sa apesi pe cele 3 puncte verticale din partea de sus a mesajului, apoi pe "Creati eveniment", apoi selecteaza "Adaugati conferinte video".In plus fata de apelurile video, poti utiliza si Google Meet pentru a oferi un ecran cu o vedere a ferestrei browserului sau o vizualizare pe ecran complet, care va afisa desktopul si alte programe instalate pe computer. Este o solutie ideala daca dorim sa aratam interlocutorului o prezentare sau alt document sau daca desfasuram un webinar sau un training. Pentru a face acest lucru, trebuie doar sa apesi pe prezent acum in coltul din dreapta jos.Dupa cum am mentionat, Google Meet este gratuit pentru toata lumea, dar cu restrictii. Pentru companii, aplicatia este inclusa in G Suite, care este disponibila in 3 versiuni diferite: Basic, Business, Enterprise. Acesta din urma face posibila participarea participantilor la Google Meet prin apelarea unui numar de telefon. Aceasta optiune este ideala daca conexiunea la internet este instabila sau daca nu ai acces la WiFi de buna calitate.Pictograma de chat din coltul din dreapta sus deschide fereastra de conversatie, unde poti trimite altor participanti un mesaj text sau un link sau sa intrebi toti participantii despre calitatea conexiunii tale.Facand click pe cele trei puncte din coltul din dreapta jos, se vor afisa mai multe optiuni disponibile. De exemplu, activarea subtitrarilor va permite convertirea vorbirii in text. Este demn de remarcat faptul ca aceasta functie nu accepta in prezent poloneza.Google Meet are, de asemenea, optiunea de a inregistra intalnirea si de a salva inregistrarea in Google Drive. Aceasta este o optiune ideala pentru persoanele care nu pot participa la intalnire sau daca inregistrarea trebuie sa fie utilizata ca material de instruire pentru viitorii angajati.O noua caracteristica aparuta in urma cu cateva zile in Google Meet iti permite sa reduci zgomotul si sa imbunatatesti calitatea vocala in apelurile video. Aceasta este o optiune ideala pentru persoanele care se alatura intalnirii din locuri aglomerate si zgomotoase.Google s-a asociat cu Asus pentru a crea o solutie hardware care sa permita configurarea fara probleme si sa ofere un hardware care sa fie complet compatibil cu software-ul. Meet hardware este un set cuprinzator: o camera video 4K, un difuzor cu un microfon incorporat, un panou tactil si o licenta care iti permite sa gestionezi dispozitivul de la nivel de administrator.Aceste tipuri de solutii sunt utilizate de companii din intreaga lume, precum Motorola si Auchan, dar si de companii din sectorul SMB.