Facebook oferă o multitudine de funcții avansate care pot îmbunătăți semnificativ experiența utilizatorilor. Iată câteva dintre aceste funcții și cum le pot folosi pentru a-și optimiza timpul petrecut pe platformă.

1. Personalizarea fluxului de știri

Facebook permite utilizatorilor să personalizeze fluxul de știri pentru a vedea mai multe postări de la prieteni și pagini care îi interesează cel mai mult.

Utilizatorii trebuie să meargă la „News Feed Preferences” din meniul principal. Apoi, să selecteze „Prioritize who to see first” și să aleagă prietenii și paginile preferate. În final, să selecteze „Unfollow people and groups” pentru a ascunde postările celor care nu îi interesează.

2. Utilizarea listei de prieteni pentru confidențialitate

Funcția listei de prieteni permite utilizatorilor să organizeze contactele în grupuri și să controleze cine poate vedea anumite postări.

Utilizatorii trebuie să meargă la „Friends” pe profilul lor. Apoi, să creeze liste noi precum „Family”, „Close Friends” sau „Work”. Atunci când postează, să selecteze lista relevantă pentru a controla cine poate vedea postarea.

3. Salvarea postărilor pentru mai târziu

Facebook oferă o funcție de salvare care permite utilizatorilor să salveze postări, articole și videoclipuri pentru a le viziona mai târziu.

Utilizatorii trebuie să apese pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus al unei postări. Apoi, să selecteze „Save post”. Postările salvate pot fi accesate din meniul principal, la „Saved”.

Ads

4. Activarea notificărilor personalizate

Utilizatorii pot seta notificări personalizate pentru postările de la prieteni sau pagini importante pentru a nu pierde niciun update.

Utilizatorii trebuie să meargă la profilul unui prieten sau pagina de interes. Apoi, să apese pe „Following” și să selecteze „Edit Notifications Settings”. În final, să aleagă ce tip de notificări doresc să primească.

5. Utilizarea „Facebook Stories” pentru conținut temporar

Facebook Stories permite utilizatorilor să posteze fotografii și videoclipuri care dispar după 24 de ore, ideal pentru partajarea momentelor cotidiene fără a le păstra permanent pe profil.

Utilizatorii trebuie să apese pe „Create Story” în partea de sus a fluxului de știri. Apoi, să selecteze fotografii sau videoclipuri din galerie sau să creeze conținut nou. În final, să adauge text, autocolante și filtre înainte de a posta.

6. Gestionarea timpului petrecut pe Facebook

Facebook oferă un instrument pentru a ajuta utilizatorii să gestioneze timpul petrecut pe platformă și să stabilească limite zilnice.

Ads

Utilizatorii trebuie să meargă la „Settings & Privacy” și să selecteze „Your Time on Facebook”. Apoi, să verifice statisticile de utilizare și să seteze un „Daily Reminder” pentru a limita timpul petrecut pe platformă.

7. Utilizarea „Facebook Marketplace” pentru cumpărături și vânzări locale

Facebook Marketplace este un loc unde utilizatorii pot cumpăra și vinde produse în comunitatea lor locală.

Utilizatorii trebuie să acceseze „Marketplace” din meniul principal. Apoi, să răsfoiască categoriile sau să caute produse specifice. Pentru a posta anunțuri pentru vânzare, să selecteze „Sell Something” și să completeze detaliile necesare.

8. Securizarea contului cu autentificarea în doi pași

Autentificarea în doi pași adaugă un nivel suplimentar de securitate contului de Facebook, protejându-l împotriva accesului neautorizat

Utilizatorii trebuie să meargă la „Settings & Privacy” și să selecteze „Security and Login”. Apoi, să selecteze „Use two-factor authentication” și să urmeze pașii pentru a activa funcția.

...citeste mai departe despre "Cum să folosiți funcțiile avansate ale Facebook pentru o experiență optimizată. Nu ratați trucul numărul trei!" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro