HMD a anunțat lansarea unui nou model de telefon: The Boring Phone. Produsul va fi prezentat în cadrul unui eveniment la Milan Design Week, pe data de 18 aprilie. Telefonul face parte dintr-o serie de lansări programate de HMD și nu va fi disponibil în magazine, ci va fi oferit ca parte din campaniile de marketing ale celor două companii.

The Boring Phone este destinat să combată dependența de smartphone-uri, având în vedere că un studiu arată că 90% dintre tinerii adulți sunt preocupați de telefonul lor când ies în oraș cu prietenii. Telefonul are un design simplu, cu clapetă, și oferă funcții de bază ce includ conectivitate 2G, 3G și 4G, Bluetooth 4.2 și o cameră de 0,3 MP. Este echipat cu două ecrane, unul intern de 2.8 inch și unul extern de 1.77 inch, și are o capacitate de stocare de 128 MB, extensibilă prin MicroSD, scrie The Verge.

Ce își propune HMD de la acest dispozitiv

Proiectul își propune să ofere o alternativă pentru cei care doresc să se deconecteze de la mediul online, într-o eră în care viața digitală ocupă un rol central. Adam Ferguson, de la HMD, a explicat că parteneriatul cu Heineken este bazat pe valorile comune de a promova un stil de viață sănătos și de a reduce dependența de tehnologie.

Cu toate acestea, The Boring Phone a stârnit și critici, unii sugerând că există o contradicție în a promova acest telefon printr-un parteneriat cu o companie de băuturi alcoolice. În plus, designul telefonului include elemente considerate învechite, cum ar fi portul micro-USB, ceea ce a generat discuții despre eficiența reală a produsului în combaterea problemei dependenței de smartphone.

...citeste mai departe despre "The Boring Phone: dispozitivul destinat să combată dependența de smartphone-uri" pe Ziare.com