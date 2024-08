Butonul de cameră pe smartphone-uri: De la zvonuri despre iPhone 16 la o nouă tendință globală cu Oppo find x8

Butonul dedicat pentru cameră nu este o noutate pe piața smartphone-urilor, fiind prezent de ani buni pe modelele Sony. Cu toate acestea, zvonurile recente despre includerea unui buton de captură pe iPhone 16 par să fi stârnit un interes brusc în rândul altor producători. Se pare că, începând din această toamnă, tot mai multe telefoane cu Android vor adopta această funcționalitate, iar Oppo ar putea fi printre primii, cu modelele din seria Find X8.

Imagini apărute online, provenind din China, dezvăluie designul lateral al unui model din seria Find X8, care include un „Quick Button” amplasat pe marginea din dreapta jos a dispozitivului. Acest buton multifuncțional pare să ofere o experiență similară cu cea anticipată pe iPhone 16. Utilizatorii Oppo Find X8 vor putea realiza fotografii printr-o simplă apăsare scurtă a butonului sau să înceapă o înregistrare video printr-o apăsare lungă. În plus, butonul va avea funcționalități touch, permițând utilizatorilor să facă zoom in și out prin glisare.

Oppo inovează însă dincolo de simpla captură. Se pare că butonul „Quick Button” va oferi funcții adiționale, precum zoom-ul în fotografii și utilizarea sa ca „trigger” în jocuri video, permițând atât apăsarea simplă, cât și apăsarea continuă pentru diferite acțiuni.

Seria Find X8 este așteptată să fie lansată în luna octombrie, cel mai probabil în jurul anunțului oficial al chipset-ului Snapdragon 8 Gen 4 de la Qualcomm. Rămâne de văzut dacă Oppo va aduce noile modele și pe piețele internaționale sau dacă acestea vor rămâne, din nou, exclusive pieței chineze. Oricum ar fi, trendul butoanelor de captură dedicată este pe cale să devină o normă în industrie, redefinind modul în care interacționăm cu camerele telefoanelor noastre.

