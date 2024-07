OnePlus Nord 4, Buds Pro 3 și Watch 2R: lansare globală programată pentru 16 iulie

OnePlus Club a anunțat lansarea globală a noului său smartphone OnePlus Nord 4, alături de căștile Buds Pro 3 și smartwatch-ul Watch 2R. Evenimentul, denumit OnePlus Summer, va avea loc pe 16 iulie la Milano, Italia, la ora 3 PM CEST, respectiv 16:00 ora României.

În așteptarea acestei lansări, au apărut noi informații și imagini care dezvăluie detalii importante despre designul și specificațiile dispozitivelor.

Design și specificații OnePlus Nord 4

Un poster al OnePlus Nord 4, distribuit de OnePlus Club pe platforma X, arată un smartphone cu un cadru plat. Butoanele de volum și de pornire sunt amplasate pe partea dreaptă, iar slider-ul pentru sunet/vibrații/silențios se găsește pe partea stângă. Camera dorsală are un aranjament orizontal, cu bliț LED lângă marginea dreaptă, o poziționare care amintește de designul Nothing Phone 2 sau de camerele pe un flip, diferit de aranjamentul vertical întâlnit pe Nord 3.

Spatele telefonului este împărțit în două zone: zona camerelor are un finisaj lucios, în timp ce restul panoului are un finisaj metalic, asemănător primelor modele de smartphone-uri Pixel. Nord 4 va fi disponibil în trei culori: verde, argintiu și negru. Varianta argintie va avea dungi diagonale sub partea lucioasă. De asemenea, se zvonește că dispozitivul ar putea avea o ramă de metal.

În partea frontală, Nord 4 va dispune de un ecran cu decupaj central pentru cameră și margini foarte subțiri. Acesta va avea un ecran OLED Tianma U8+ cu diagonala de 6,74 inch și rezoluție 1.5K, rată de refresh de 120Hz și o luminozitate maximă de 2150 nits. La interior, telefonul va fi echipat cu un procesor Snapdragon 7+ Gen 3 și va rula Android 14. Bateria de 5500mAh va suporta încărcare rapidă la 100W, scrie ZonaIT.

OnePlus Nord 4 ar putea fi un model rebranduit al OnePlus Ace 3V, lansat în China în martie 2024. Prețul acestuia în China a fost de 1.999 CNY (aproximativ 260 euro) pentru varianta cu 12GB RAM și 256GB stocare. În Europa, prețul va fi probabil mai mare, dar se așteaptă ca telefonul să ofere un raport calitate-preț excelent, așa cum au făcut și modelele anterioare Nord.

În plus față de OnePlus Nord 4, compania va lansa și noile căști Buds Pro 3 și smartwatch-ul Watch 2R. Deși detaliile complete despre aceste dispozitive nu au fost încă dezvăluite, se așteaptă ca acestea să continue tradiția OnePlus de a oferi produse de înaltă calitate la prețuri competitive.

