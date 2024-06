Telefon performant la un preț accesibil! Specificații și preț pentru primul Smartphone CMF by Nothing: CMF Phone 1

Primul smartphone sub brandul CMF by Nothing, denumit CMF Phone 1, a fost subiectul mai multor zvonuri și speculații. Recent, un leaker de încredere de pe platforma X a dezvăluit o listă detaliată de specificații și informații despre prețul acestui model pentru piața din India.

Specificații Tehnice probabile

Ecran: 6.7 inci FHD+ AMOLED cu rată de reîmprospătare de 120 Hz și senzor de amprentă integrat.

Procesor: MediaTek Dimensity 7300 SoC.

Cameră Principală: 50 MP cu senzor de adâncime.

Cameră Frontală: 16 MP.

Baterie: 5,000 mAh cu suport pentru încărcare rapidă de 33W.

Sistem de Operare: Android 14.

Stocare: 128GB extensibilă.

RAM: Două variante – 6GB RAM și 8GB RAM.

Comparație cu Nothing Phone (2a)

CMF Phone 1 este conceput ca o versiune simplificată a modelului Nothing Phone (2a), pentru a putea fi comercializat la un preț mai accesibil. Iată câteva modificări notabile:

Eliminarea interfeței Glyph: Această interfață unică, prezentă pe Nothing Phone (2a), a fost eliminată pentru a reduce costurile.

Eliminarea camerei ultrawide: Spre deosebire de Nothing Phone (2a), CMF Phone 1 nu dispune de o cameră ultrawide.

Rezoluția camerei selfie redusă la jumătate: De la 32 MP pe Nothing Phone (2a) la 16 MP pe CMF Phone 1.

Încărcarea rapidă: Capacitatea de încărcare rapidă a fost redusă de la 45W la 33W.

Aceste modificări au fost făcute cu scopul de a menține costurile de fabricare scăzute, făcând astfel CMF Phone 1 o opțiune atractivă pentru cei care caută un telefon performant la un preț accesibil.

