Veste importantă de la de la Nothing. Trei telefoane de buget pregătite pentru 2025, cu accent pe AI și design inovator

Se pare că 2025 va fi un an intens pentru Nothing, compania condusă de Carl Pei, cunoscută pentru abordările sale unice în lumea smartphone-urilor. Potrivit unui zvon recent, Nothing ar avea în pregătire nu mai puțin de trei modele noi de telefoane, toate programate să fie lansate înainte de mijlocul anului viitor.

Cel mai anticipat dintre cele trei modele este, fără îndoială, Nothing Phone 3. Carl Pei, CEO-ul companiei, a confirmat anterior că lansarea acestuia a fost amânată pentru a oferi utilizatorilor o „experiență redefinită”, concentrată pe integrarea inteligenței artificiale. Deși detaliile tehnice rămân un mister, accentul pe AI sugerează o interfață mai fluidă și funcționalități inteligente care ar putea transforma modul în care utilizatorii interacționează cu telefonul.

Noul model ar putea păstra elementele de design care au făcut celelalte dispozitive Nothing celebre, cum ar fi panoul spate cu iluminare LED Glyph, dar ar putea aduce și inovații estetice sau funcționale.

Alte două telefoane în dezvoltare

Conform informațiilor oferite de leaker-ul Yogesh Brar, Nothing lucrează și la alte două telefoane. Un benchmark recent sugerează că Nothing Phone 3 ar putea avea două versiuni: una standard și una Pro, cu specificații mai avansate. Varianta Pro ar putea include un procesor mai performant, o cameră îmbunătățită sau alte funcții premium.

În plus, există zvonuri despre un model accesibil, posibil numit Nothing Phone 3a. Acesta ar putea ținti utilizatorii care doresc o experiență simplificată și un preț mai redus, urmând exemplul altor branduri care au lansat variante „lite” pentru succes comercial.

Lansările celor trei telefoane sunt așteptate în prima jumătate a anului, iar Nothing pare pregătită să acopere diverse segmente de piață. Rămâne de văzut cum vor integra elementele de inteligență artificială și ce surprize de design vor aduce noile modele. Fanii brandului pot să se aștepte la detalii suplimentare despre specificații și funcții în lunile ce urmează.

