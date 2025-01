Compania Nothing reușește din nou să capteze atenția fanilor, de această dată printr-un teaser criptic postat pe rețelele sociale. Imaginea cu Pokémon-ul Arcanine a aprins imaginația utilizatorilor, care au început imediat să speculeze despre semnificația acestuia.

Codul de nume „Arcanine” a fost asociat în trecut cu Nothing Phone 3, ceea ce sugerează că un nou model este în pregătire. Însă data lansării rămâne un mister. Fanii au avansat mai multe ipoteze, pornind de la cifra 9 din denumirea Pokémon-ului, care ar putea indica 9 februarie, sau de la a 58-a zi a anului, adică 27 februarie. O altă teorie interesantă sugerează că lansarea ar putea avea loc 58 de zile de la publicarea teaser-ului, ceea ce ar însemna 20 martie.

O gamă diversificată pentru anul 2025

Nothing pare să aibă planuri ambițioase pentru 2025, urmând să lanseze mai multe variante ale modelului Phone 3. Pe lângă versiunea standard, sunt așteptate modele precum Phone 3a, 3a Plus și o posibilă versiune mai avansată, Phone 3 Pro sau Plus. Această diversificare ar putea atrage o gamă variată de utilizatori, de la cei care caută telefoane de buget până la cei care preferă performanța premium.

Conform zvonurilor, Nothing Phone 3 ar putea fi alimentat de procesorul Snapdragon 8 Gen 3 sau 8s Gen 3, ceea ce ar oferi performanțe de top. Modelele mai accesibile, Phone 3a și Phone 3a Plus, ar putea utiliza Snapdragon 7s Gen 3, în timp ce o versiune Pro ar putea include chipsetul MediaTek Dimensity 9400 și un ecran mai mare de 6,7 inci.

Ads

Toate modelele vor rula pe Android 15, cu interfața personalizată Nothing OS 3.1. În plus, compania se concentrează pe integrarea funcțiilor AI, ceea ce ar putea transforma experiența utilizatorilor într-una mai fluidă și mai intuitivă.

...citeste mai departe despre "Nothing pregătește lansarea Phone 3. Ce poate oferi unul dintre cele mai avantajoase smartphone-uri în raportul calitate-preț" pe Ziare.com

Ads