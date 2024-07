În martie, Nothing a lansat Nothing Phone 2a, unul dintre cele mai bune telefoane accesibile din afara SUA. Se pare că compania nu se oprește aici, deoarece recent au apărut indicii despre un posibil model Nothing Phone 2a Plus.

Compania a postat recent o imagine cu Pokemonul Mega Aerodactyl pe Twitter, urmată de un semn plus.

Nothing folosește creaturi Pokemon pentru denumirile de cod ale dispozitivelor sale, iar Phone 2a a fost numit Aerodactyl. În seria Pokemon, Mega Aerodactyl este o evoluție "Mega" a lui Aerodactyl. Acest lucru sugerează puternic că vom vedea un alt telefon din seria A, cel puțin, dacă nu chiar un model Nothing Phone 2a Plus.

Confirmarea din baza de date Jio

De fapt, operatorul indian Jio a listat un model Nothing Phone 2a Plus în baza sa de date, conform lui Mukul Sharma.

Nu există încă detalii despre specificațiile Nothing Phone 2a Plus, dar este de așteptat ca noul model să ofere performanțe mai bune și/sau încărcare wireless. Phone 2a are deja un ecran de 6,7 inch, așa că nu este clar dacă varianta Plus va avea un ecran și mai mare. În orice caz, sperăm că noul telefon va fi lansat corespunzător și în SUA. Nothing Phone 2a este disponibil în SUA doar ca parte a unui program de previzualizare, dar suportul limitat pentru rețea face ca achiziția să nu fie prea atractivă.

...citeste mai departe despre "Nothing ar putea lansa în curând Phone 2a Plus. Ce spun zvonurile" pe Ziare.com

Ads