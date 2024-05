Nothing lansează oficial Phone (2a) Special Edition. Preț & disponibilitate

Nothing a lansat oficial Nothing Phone (2a) Special Edition, un dispozitiv promovat intens în ultimele zile. Acest model se remarcă prin utilizarea unui număr impresionant de culori, având accente roșii, galbene și albastre aplicate pe întregul telefon, păstrând totodată transparența specifică designului Nothing.

Nothing Phone (2a) Special Edition este un produs nou, fiind primul dispozitiv al companiei care explorează paleta de culori primare: roșu, albastru și galben. Aceasta ediție specială „celebrează culorile primare și locul lor în identitatea de brand a Nothing”, conform comunicatului oficial. Deși aceste culori au fost utilizate anterior individual în produse Nothing, este pentru prima dată când sunt combinate în acest mod pe un singur dispozitiv.

Caracteristici și specificații ale Nothing Phone (2a) Special Edition

Adam Bates, director de design al Nothing, a declarat: „Suntem foarte fericiți să dezvăluim Phone (2a) Special Edition. Primul produs care explorează paleta noastră de culori primare: roșu, albastru și galben. Estetica sa generală face referire la unii dintre eroii noștri de design din trecut, creând în același timp o nouă expresie pentru un smartphone. Elevând un dispozitiv funcțional într-o piesă de artă remarcabilă”.

Phone (2a) Special Edition vine echipat cu 12GB de RAM și 256GB de stocare. În ceea ce privește celelalte specificații, acesta este identic cu modelul standard Phone (2a). Dispozitivul dispune de un ecran AMOLED de 6,7 inchi, cu o rezoluție de 1080 x 2412 pixeli și o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Este alimentat de un procesor Dimensity 7200 Pro și are o cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică, o cameră ultrawide de 50 MP, o cameră selfie de 32 MP și o baterie de 5.000 mAh cu suport pentru încărcare prin cablu de 45W. Telefonul rulează Android 14, conform GSMArena.

