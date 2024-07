Nothing Phone (2a) Plus: detalii și specificații hardware dezvăluite. Smartphone-ul va primi un procesor de top

Nothing începe să dezvăluie detalii despre Phone (2a) Plus, versiunea îmbunătățită a mid-range-ului lansat la începutul acestui an. Deocamdată, compania nu a oferit informații despre design-ul telefonului sau despre noile funcții pe care acesta le-ar putea avea, însă avem primele informații despre configurația hardware internă. Se pare că noul model va reprezenta un upgrade semnificativ față de modelul Phone (2a) „standard”.

Performanțe îmbunătățite pentru gaming și multitasking

Primele detalii despre Phone (2a) Plus dezvăluie că acesta va fi echipat cu un chipset MediaTek Dimensity 7350 Pro, un model mai nou care ar trebui să ofere un CPU cu 10% mai performant decât 7200 Pro-ul de pe Phone (2a), prin urcarea frecvenței la 3 GHz. Un upgrade mai mare va fi vizibil la capitolul GPU, unde se așteaptă o creștere de performanță de 30%, datorită noului Mali-G510 MC4. Acest lucru ar putea face din Nothing Phone (2a) Plus un telefon mai ușor de recomandat pentru gaming în gama de preț în care se va încadra.

Memorie RAM și stocare

Phone (2a) Plus va veni cu 12 GB de memorie RAM, cel mai probabil LPDDR5, asigurând astfel o performanță superioară în multitasking și gaming. Deși nu este clar dacă va exista și o variantă cu 8 GB de memorie RAM, utilizatorii vor putea extinde memoria virtuală cu încă 8 GB, ocupând spațiu din memoria internă a dispozitivului. Este de menționat că memoria virtuală este semnificativ mai lentă, însă majoritatea utilizatorilor nu vor umple cei 12 GB de memorie RAM în utilizarea normală.

Nu este clar de ce telefonul se numește Phone (2a) Plus și nu a fost ales un alt nume de către Nothing. Având în vedere că Phone (2a) oferă deja un ecran de 6,7”, este puțin probabil ca Phone (2a) Plus să fie mai mare. Vom afla detaliile complete pe 31 iulie, când telefonul va fi anunțat oficial.

