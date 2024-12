Motorola lansează seria Moto G: G15, G15 Power și G05. Telefoane accesibile cu baterii impresionante

Motorola aduce pe piață noi modele din seria Moto G, dedicate utilizatorilor care caută telefoane accesibile cu baterii de capacitate mare. Cele trei modele – Moto G15, Moto G15 Power și Moto G05 – vin cu dotări entry-level, Android 15 preinstalat și design-uri atractive.

Moto G15 și G15 Power: autonomie ridicată și specificații similare

Moto G15 și G15 Power împart aproape toate specificațiile hardware, diferența principală fiind la nivelul bateriei. Moto G15 are o carcasă mai subțire și ușoară, integrând un acumulator de 5200 mAh, în timp ce G15 Power sacrifică puțin din eleganță pentru o baterie mai mare, de 6000 mAh. Diferența de greutate și grosime între cele două modele este minimă – 203 g vs 190 g și 8.8 mm vs 8.2 mm.

Ambele telefoane sunt echipate cu:

Ecran LCD Full HD+ de 6.72 inch

Cameră principală de 50 MP, cameră ultrawide de 5 MP și frontală de 8 MP

Procesor Helio G81 octa-core (frecvență 2.0 GHz) și 4 GB RAM

Stocare internă de 128 GB, 256 GB sau 512 GB, extensibilă prin microSD

Pe lista dotărilor se mai regăsesc conectivitatea 4G, NFC (în anumite regiuni), suportul dual SIM, mufă jack 3.5 mm pentru căști și radio FM.

Seria Moto G15 este disponibilă în trei variante de culoare: Gravity Gray, Iguana Green și Sunrise Orange, toate cu finisaje din plastic pe spate.

Pentru piețele mai sensibile la preț, Motorola lansează Moto G05, un model cu dotări reduse, dar care păstrează platforma Helio G81 și aceeași memorie RAM de 4 GB. Telefonul va avea ca echipare de bază 64 GB de stocare internă, extensibilă prin microSD.

Carcasa lui G05 este mai simplă, iar suportul NFC va fi disponibil doar în anumite regiuni. Acest model este gândit pentru utilizatorii care doresc funcționalități de bază la un preț minim.

Deși Motorola nu a confirmat încă prețurile și disponibilitatea oficială, este așteptat ca noile modele din seria Moto G să ajungă în magazinele europene la începutul anului viitor.

